Quizás, cada vez que vas hacer la compra, te darás cuenta de que ciertos productos ya no están en sus estanterías. Sí, es posible que hayan sido ubicados en otro lado, pero quizás, también mucho más posible que sean productos que Mercadona ha retirado de sus supermercados. Ya en el 2012 un mensaje hablando de ciertas cremas alertó a toda la población.

Es por ello que algunas de las mismas fueron retiradas. Pero no, no hablamos de ellas sino de esos productos que no tuvieron el resultado esperado. Algunos de ellos no han funcionado como parecía y otros, venían con desperfectos. Sea como fuere, no te puedes olvidar de estos productos que Mercadona ha retirado de sus supermercados.

Productos que Mercadona ha retirado de sus supermercados

Algunos quizás no los compres demasiado y es por ello, que no te habrás dado cuenta de su ausencia. Pero sí que debes saber que ya no los encontrarás por más que busques entre las estanterías. ¿Quieres saber cuáles son?.

Bolsa cotillón : La bolsa cotillón está pensada para los eventos más divertidos que suceden a lo largo del año. Son muchas personas que también las compraban en Mercadona por su buen precio. Pero desde luego había un fallo bastante importante. La trompeta no funcionaba. Aunque parezca una tontería, sin trompeta no hay cotillón de verdad.

Estropajo azul: A la hora de fregar nuestros platos y demás vajilla, teníamos varias opciones. Una de ellas era elegir nuestro estropajo de color azul. Tal como nos indicaba era muy suave y absorbente. Además, tampoco rayaba, lo que se hacía imprescindible. Pues no, es otro de los productos que Mercadona ha retirado ya que la fibra se despegaba de la la esponja. Por lo que terminaba en la basura sin apenas haberlo usado.

Gaseosa Hacendado : Sin duda, una de las bebidas más económicas era la gaseosa Hacendado. Ideal para poder mezclar con el vino que más te guste. Aunque en este caso, parece que no tanto. Si ya de por sí todas tienen gas, ésta las superaba con creces. Casi imposible de consumir lo que provocó su retirada del mercado.

Maquinillas de afeitar : Aunque sabemos que las maquinillas de afeitar no todas cortan por igual, en este caso, también es otro de los motivos por los que el producto se retiró. No cortaban nada bien y hasta los propios directivos las probaron tras recibir numerosas quejas.

Crema solar: Cuando las quejas llegaban de la crema solar, comentaban que se hacían unos grumos que no permitía que se pudiera extender de la manera correcta.

Además, de estos también había un detergente que se hacía demasiado denso para poder se utilizado de la manera correcta y un peine que dañaba el cuero cabelludo. Además la cera Roll-On no siempre contaba con parte superior o cabezal para poder ser aplicada. Así es que, Mercadona no se lo ha pensado y los ha eliminado de entre sus productos estrella por no contar con una calidad total.