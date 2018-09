Cómo resolver el problema de perder las maletas en el aeropuerto

Cada vez que volamos, perder las maletas se puede convertir en toda una realidad. No estamos diciendo que sea algo que suceda cada día, pero es un problema bastante frecuente que cada persona puede experimentar una o dos veces en la vida. Sin duda, no es algo nada agradable y hoy, vamos a ponerle remedio.

Si todavía no tienes una solución para olvidarte de perder las maletas en el aeropuerto, aquí te dejamos con los mejores consejos. Porque se dice que durante el año 2015, por cada 1000 pasajeros, seis maletas fueron facturadas de forma errónea. Por eso si estás esperando por tu maleta en la cinta, a partir de hoy, sabrás qué hacer.

Ir la mostrador de información

El primer paso a tener en cuenta es que debemos ir al mostrador de punto de información. Estará muy cerca de las cintas que transportan las maletas. Allí tendrás que solicitar un parte de irregularidades de equipajes. Se trata de un documento oficial que tienen las compañías para todo tipo de incidencias de este tipo. Una vez cubierto, tú te quedarás con una de las copias. Intenta guardarla siempre en un lugar seguro y por nada, la tires. Porque tendrás un número de referencia así como un teléfono de contacto.

Búsqueda a través de internet

Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías también puedes hacer la búsqueda a través de internet. Al igual que sucede cuando pides un paquete y te toca hacer un seguimiento del mismo, en este caso será algo similar. Ya te hemos mencionado que te darían un número de seguimiento, pues será el que tengas que escribir para saber cómo va la búsqueda y captura de tu preciada maleta.

Reclamación formal por escrito

También hay otra posibilidad de hacer nuestra reclamación por escrito y de manera formal. Para ella, además de dicha reclamación, también debemos adjuntar una copia del documento que habías cubierto en el aeropuerto. Eso sí, esto lo tienes que hacer dentro de algunos plazos que se estipulan. Si son por motivo de daños, entonces tienes unos 7 días para presentar la reclamación. Si se trata de un retraso, entonces serán 21 días y si es pérdida de equipaje entonces no hay un tiempo establecido pero siempre es mejor hacerlo cuanto antes.

Reduce el riesgo de perder las maletas

Es algo que no siempre podemos controlar, pero por intentarlo que no quede. Recuerda que siempre las cosas de valor irán en el equipaje de mano. Intenta que tu maleta sea vistosa, puedes añadir unas cintas de color pero olvídate de pegarle pegatinas con nombres de diferentes países, sobre todo, si no los vas a visitar. Los colores más llamativos son preferibles para las maletas y para evitar que se pierdan fácilmente. Por eso, es bueno personalizarlas y verás cómo será más sencillo de verlas.