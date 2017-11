Detalles ocultos en películas infantiles que jamás te hubieras imaginado

Todo el mundo disfruta ver películas infantiles, sin embargo, solo unos pocos suelen fijarse en los pequeños detalles ocultos, que puede haber tras ellas. Y es que no es un secreto para nadie que actualmente se han revelado diversos detalles y secretos ocultos, especialmente en películas pertenecientes a Walt Disney Pictures o Pixar Studios.

El recurso más utilizado en las películas infantiles, para captar la atención del público, consiste en poner elementos fuera de contexto dentro del film. Sin embargo, las tramas de diversas películas para niños, también esconden pequeños detalles que no todo el mundo conoce y que podrás ver a continuación.

¿Qué secretos esconde Up?

El principal secreto que esconde esta película infantil, es que su director, Pete Docter, fue el mismo que dirigió Monster’s Inc e InsideOut. Docter reveló que crear la película no fue trabajo fácil. De hecho, la casa en Up fue considerada como un personaje, ya que los objetos dentro de ella, necesitaron una animación especial para generar los movimientos.

Pero en Up, los animales también esconden secretos. En el caso del personaje del ave llamada “Kevin”, podríamos decir que no fue nada fácil diseñarla. De hecho, Pixar decidió llevar al estudio avestruces, añúes y casuarios para inspirar a los diseñadores. Mientras que, en el caso de los “perros alfa”, fue mucho más sencillo, ya que basaron su diseño en armas y misiles teledirigidos.

Toy Story es el que más impacta entre las películas infantiles

En definitiva, este pequeño detalle oculto en la película Toy Story es el más impactante entre todas las películas infantiles. El secreto se trata nada más y nada menos que de la mamá de Andy, pues ella era la verdadera dueña de Jessie. Pero… ¿Cómo sabemos esto?

Si nos fijamos bien, en las primeras películas Andy aparece con un sombrero de vaquero. Sin embargo, este sombrero no es para nada similar al de Woody, mientras que es bastante parecido al de Jessie. Cuando aparece el personaje de Jessie, conocemos la historia de su antigua dueña, y mientras el personaje lo cuenta, aparecen imágenes de sus recuerdos.

En dichas imágenes, podemos observar el mismo sombrero de vaquero que le pertenece a Andy sobre la cama de Emily, la antigua dueña de Jessie. Por consiguiente, se cree que ese sombrero fue un regalo de la mamá de Andy para su hijo.

La verdadera historia de Cenicienta

De seguro conoces este film, pues, a decir verdad, se hizo bastante famoso entre las películas infantiles de Walt Disney. Sin embargo, lo que no muchos saben es que la película está basada en una aterradora historia escrita por Charles Perrault.

En la historia escrita por Charles todo marcha “normal”, hasta que llegamos a la parte donde el príncipe busca a la dueña de la zapatilla. Cuando el príncipe llega a casa de cenicienta, la madrastra les ordena a sus dos hijas que se corten los dedos de los pies, con el fin de que la zapatilla les quede.

Pero eso no es todo, ya que a pesar de que Cenicienta obtiene un final feliz, sus hermanastras no. De hecho, durante la boda de cenicienta y el príncipe, sus hermanastras son castigadas por pájaros que les pican los ojos y las dejan ciegas. Un final un poco atroz que, en definitiva, jamás formaría parte de las películas infantiles que conocemos.