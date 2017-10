La presentadora Paula Vázquez parece que no para de liarla en las redes sociales. Son muchos los famosos que las usan para poner sus puntos de vista cuando una situación de actualidad sucede. Pues ella, no iba a ser menos. Aunque siempre se mete en el ojo del huracán y desde luego, sus seguidores no pueden pasar por alto ciertos comentarios.

Tanto en su Twitter como en su Instagram se han visto comentarios que han dado mucho de qué hablar. Parece que Paula Vázquez, cada vez que publica una de sus opiniones, sube el pan por partida doble. Hoy te vamos a comentar sus últimas perlas que desde luego, no se han quedado atrás en polémica.

Los comentarios de Paula Vázquez en sus redes sociales

La presentadora da rienda suelta su imaginación, de una forma desbordante. En muchas ocasiones, los usuarios se quejan de que realmente no mide las palabras o quizás, no las expresa de una manera muy correcta. Una de las grandes perlas de Paula Vázquez fue el criticar una portada de la publicación Marca. Ésta dedicaba la portada a Mireia Belmonte tras haber ganado la medalla de oro en los mundiales. Pero las palabras de la publicación decían: “Nos ha dejado sin palabras”.

Algo que a Paula no le sentó bien porque ella comentaba que cuando se trataba de portadas masculinas, siempre tenían numerosos adjetivos para las mismas. Sin duda, las opiniones no se hicieron esperar. Quizás, Paula no leyó entre líneas dicho titular. Sea como fuere, no ella lanzó su perla más atómica.

Aunque Paula tampoco dejó pasar el tema de los incendios en Galicia. Tierra que la ha visto crecer. Aunque en este caso, hasta tuvo que borrar el tuit debido a que los comentarios acerca del mismo, eran bastante intensos. Llegó a comparar temas de política y situaciones que están ocurriendo en el país.

Dicho tuit es una respuesta ante el que anteriormente había publicado Cristina Cifuentes, sobre que saldrían unos 20 bomberos desde Madrid dirección Galicia. Algo que muchos criticaron por ser un tanto ridículo. Por lo que Paula Vázquez tampoco se quedó atrás. Aunque obtuvo algunos comentarios a favor, también destacan los que estaban en su contra.

La política también es uno de los puntos fuertes de la presentadora. Se quejó de la intervención de la policía en los colegios electorales. Además, ha mostrado sus bases más de izquierda, llegando a ser criticada por tener una posible relación con el líder de Podemos. Algo que han negado. Por otro lado, también se le ha visto a las puertas del Congreso, aplaudiendo a Irene Montero. Sin duda, Paula Vázquez no tiene miedo a decir todo lo que piensa.