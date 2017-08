Esto pasa cuando falla el reconocimiento facial

Nos encanta hacernos fotos de todos los viajes y momentos de diversión que vamos viviendo. Algunos quedan para nosotros pero otros los tenemos que subir a las redes sociales. Cuando estamos en compañía, lo mejor es etiquetarlos para que ellos también puedan disfrutar de la imagen en cuestión. Pero…¿qué ocurre cuando falla el reconocimiento facial?.

Aunque por un lado es algo muy útil, por otro no lo es tanto. Más que nada porque en ocasiones suele equivocarse y bastante. A algunos no les hace ninguna gracia. Si no te ha pasado en ninguna ocasión, verás casos bastante curiosos y si te pasa con frecuencia, entonces te sentirás muy identificado con estos ejemplos.

Hasta la camiseta tiene reconocimiento facial

El fallo del reconocimiento facial tiene bastante mal gusto. Son cuatro las personas que aparecen en esta imagen. Pero solo tres de ellas están etiquetadas o reconocidas. Ya que la cuarta se trata de la imagen de una camiseta. ¿Te habías dado cuenta a la primera?. A pesar de estar algunas caras un tanto borrosas, el detector facial no tuvo en cuenta el chico más alto.

¿Tim o el suelo?

Cuando queremos seleccionar una persona en concreto, nos puede salir esto en la imagen. Desde luego, no sabemos qué es lo que ha detectado para que pueda pensar que queremos etiquetar el suelo. No, Tim no está en esa zona, por mucho que el reflejo se haya apoderado del reconocimiento facial.

Solo dos amigas

Lo que no llegamos a entender es donde el reconocimiento facial divisa una tercera cara en el escote de nuestra amiga. Seguro que somos muchas las mujeres que nos podemos llegar a sentir identificadas de un fallo así. No deja de ser algo curioso pero que en ocasiones puede resultar un poco incómodo. ¿No crees?.

Foto Halloween

El detector parece que consigue descifrar que se trata de una familia, compuesta por la pareja y sus dos hijos. Pero es que algo más llama la atención del mismo. La calabaza de Halloween también quiere integrarse en dicha familia. Así que, nada como dejarle un espacio entre el detector de rostros. Claro que el nombre no está tampoco claro. Quizás sea un nuevo miembro de la familia.

¿Ojos que parpadean?

Parece que en este nuevo caso de reconocimiento facial, sí llega a saber que es un rostro lo que aparece en la imagen. Pero es que ésta nos aporta nueva información. Parece que nos pregunta si alguien ha parpadeado. Esto es por la forma y expresión de los ojos. Aunque desde luego, la tecnología tendría que ser un poco más precisa o más bien, precavida. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar?.