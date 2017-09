El misterio de la cámara sellada: El tesoro más grande de la historia podría estar dentro

Joyas, diamantes, esmeraldas, monedas napoleónicas, barriles dorados y mucho oro. Estos son los rumorados tesoros que esconde Sree Padmanabhaswamy, en la región india de Kerala. Sin embargo, según la leyenda, el peligro también espera a quienes se atrevan a develar el misterio de la cámara sellada, protegida por dos cobras gigantes.

Este templo hindú ha fascinado por siglos a la población con el misterio de la cámara sellada, donde se cree que aguardan grandes riquezas. No obstante, últimamente solo ha generado debates entre vecinos. En 2014, el Tribunal Supremo de la India decidió abrir las cámaras y bóvedas secretas para auditar todos los objetos de su interior.

Los investigadores han encontrado un gran número de riquezas. En total, todos los bienes están valorados por 22.000 millones de dólares, y eso que el abogado Ananda Padmanabhan, está acusando a la familia real de Travancore, ex-propietaria del templo, de haberse llevado una gran parte del tesoro con anterioridad.

Batalla legal por el misterio de la cámara sellada

El abogado le aseguró a los medios de comunicación que: “La familia real cree que es su propiedad privada, pero en 1972, el gobierno revocó su poder. Así que ahora no tiene derecho alguno a reclamar”. No obstante, el Tribunal tomó en cuenta las preocupaciones de los Travancore y no abrió una bóveda por temor a “la ira del dios”.

Desde entonces, el templo atrae a miles de visitantes cada año. No solo se trata de su arquitectura, sino también del misterio de la cámara sellada. Dicha entrada está custodiada por dos enormes cobras. Y a diferencia de las otras bóvedas del templo, ésta es la única que no tiene ningún mecanismo evidente de apertura.

El problema está en que si se llega a abrir con tecnología moderna, no solo se desatará una tragedia personal para quien entre, sino que un gran desastre natural, el cual afectará a la India y al mundo entero. Según la leyenda, el misterio de la cámara sellada será develado por un experto en cantos del mantra hindú.

Además del misterio de la cámara sellada, otro de los grandes debates consiste en qué hacer con el oro encontrado. El gobierno indio propuso derretirlo con la finalidad de vendérselo a los joyeros, quienes enfrentan una escasez de material. No obstante, la idea ha generado polémica, ya que los objetos tienen un valor espiritual e histórico.

Muchas organizaciones hindúes están a favor de que el oro se quede en Sree Padmanabhaswamy. Lo único que en verdad parece estar claro es que éste lugar, envuelto en batallas legales, familias reales, misterios y tesoros malditos, seguirá dándonos varias sorpresas.