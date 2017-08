Sabemos que las mentiras nunca son buenas consejeras. Pero claro está que en ocasiones tampoco tienen que ser malas del todo. Quizás alguna que otra mentirijilla siempre se nos haya escapado. Más que nada porque hoy hablamos de un tema concreto. ¡Descubre las mentiras que todos decimos en la intimidad!.

Seguro que más de una te va a sonar, pero es que sin duda, en ocasiones no queremos afrontar la realidad. Intentamos aumentarla, de una manera sutil, pero lógicamente también esta sutileza está considerada como una mentira. ¿Has mentido alguna vez en el plano más íntimo?.

Mentiras que todos decimos en la intimidad

En algunos planos de nuestra vida, solemos no contar del todo la realidad. Sí, vale, es intentar difuminar los datos reales. No siempre tiene porqué ser algo muy malo, aunque no deberíamos mentir nunca y lo sabemos. Algunas de las mentiras que todos decimos en la intimidad, seguro que te van a sonar y mucho. En ocasiones te las habrán dicho y en otras, hasta tú mismo seguro que las has pronunciado.

Mentiras sobre enfermedades : Algo que es bastante cruel porque puede perjudicar a muchas otras personas. Algunas, no cuentan la realidad de otras relaciones en las que pudieron contraer alguna que otra enfermedad venérea . Saben que si realmente lo cuentan, dirán adiós a los futuros encuentros sexuales

: Algo que es bastante cruel porque puede perjudicar a muchas otras personas. Algunas, no cuentan la realidad de otras relaciones en las que pudieron contraer alguna que otra . Saben que si realmente lo cuentan, dirán adiós a los futuros Placer en las relaciones : Otra de las mentiras que todos decimos en la intimidad puede ser a la hora de hablar de los orgasmos . Somos dados a aumentar la contabilidad de los mismos, antes de reconocer que en ocasiones ni llegamos a ese punto. Más que nada porque no queremos herir la sensibilidad de nadie.

: Otra de las mentiras que todos decimos en la intimidad puede ser a la hora de hablar de los . Somos dados a aumentar la contabilidad de los mismos, antes de reconocer que en ocasiones ni llegamos a ese punto. Más que nada porque no queremos herir la sensibilidad de nadie. La masturbación : Si, duda, otro de los temas más comunes es la masturbación . No hay nada malo en admitirlo y compartirlo con tu pareja. Es una manera de conocer mejor el cuerpo de uno mismo y desde luego, también nos puede ayudar en nuestras relaciones de pareja.

: Si, duda, otro de los . No hay nada malo en admitirlo y compartirlo con tu pareja. Es una manera de conocer mejor el cuerpo de uno mismo y desde luego, también nos puede ayudar en nuestras relaciones de pareja. Infidelidad: Aunque no es muy frecuente, por lo que no se puede generalizar. Aún así, son muchas las personas que mienten pero que realmente han tenido una infidelidad. Porque quizás no todas las relaciones son tan idílicas como se nos muestran. Pero aún de esta manera, la gran mayoría suele ocultarlo porque piensan que es un tema que da bastante inseguridad cada vez que conocen a alguien nuevo.

Quizás alguna de ellas te suene muy familiar, o quizás tú tengas otras propias con las que también hayas sorprendido a alguien más. Si es así, ya sabes que puedes hacérnoslo saber con tus comentarios.