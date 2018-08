Por qué en algunos lugares turísticos están prohibidas las selfies

Cuando nos acostumbramos a algo, ya no podemos vivir sin ello. Desde hace un tiempo a esta parte, las selfies están en nuestro día a día. No importa a dónde vayamos, porque solemos terminar haciéndonos alguna. Ya sea nosotros mismos como con los demás amigos.

Pues tienes que saber que hay lugares muy turísticos en los que están prohibidas. Hay lugares concretos, en los que por una u otra razón, ya no dejan que las fotografías sean las protagonistas. De hecho, te puedes llevar una buena reprimenda en muchos de ellos. Así que, toma buena nota del porqué y del dónde.

Dónde están prohibidas las selfies

Si estás pensando en irte de viaje, no está de más que eches un vistazo a todos estos lugares que te comentamos. Más que nada porque quizás, tengas que saber que no puedes hacerte las selfies que vas pensando. No porque no está bien visto y pueden generarte un grave problema.

No podrás realizarte una selfie en ‘La Meca’, en Arabia Saudí .

Tampoco en el Museo Van Gogh que se encuentra en Ámsterdam. Cierto es que ya no es algo que nos sorprenda porque en la gran mayoría de lugares como éste, en museos o ciertas iglesias está prohibidas las fotos. Por lo que la selfie, también va incluida.

El Paseo marítimo de Bombay es otro de los lugares donde está prohibido. Cierto es que aquí igual te asombre la prohibición dado que es un lugar al aire libre. Sí, pero también tiene una historia detrás. Se dice que dos jóvenes se precipitaron por él y murieron, mientras intentaban hacerse una selfie. De ahí que nadie quiera oír hablar de este tipo de imágenes y más, en este lugar.

Al sur de Francia nos encontramos con la 'Playa de Garoupe'. Un lugar donde también está prohibido, porque se quería mantener la calma de una zona así y sin tantas selfies merodeando, se ha conseguido.

El Lago Tahoe de Estados Unidos, es uno de los puntos más famosos. Si lo visitas, estarás encantado de poder retratarlo, pero recuerda, nada de selfies.



El porqué de las prohibiciones

Como vemos son un poco variadas, pero no demasiado. Lo cierto es que en lugares como iglesias o museos no se deben hacer fotos por regla general. Luego están algunos otros puntos negros o lugares donde fallecieron jóvenes tras esta práctica. Del mismo modo, también está prohibido en el ‘Coliseo de Roma’, pero en este lugar se dice que es porque entorpece el caminar de la gente que pasa por allí. Claro que en lugares como los parques Disney sí puedes hacerte este tipo de fotos, pero recuerda que no puedes usar el palo selfie.