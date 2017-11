Algunas personas tiene un gusto realmente pésimo y no es porque se pueda decir que llevar un traje de novia depende del gusto ¡no! ¡esto es no tener gusto directamente! Algunos vestidos de novia son tan horribles que la boda no se debería ni siquiera de celebrar. Casarse de estas guisas debe de traer hasta mala suerte sin lugar a dudas. Da entre urticaria y pena. Son dignos de censura ¡te harán llorar!

El componente más destacado de las bodas es la sorpresa. Sorprender a los invitados está de moda. Parece que el componente del amor se está perdiendo. Hay demasiado postureo en las bodas. Si aparece una novia vestida de una forma hortera desde luego esa boda no se puede olvidar con mucha facilidad. Desde luego hay personas que por tanto destacar meten la pata hasta el fondo. Conoce los trajes de novias más chonis y horrendos del mundo.