Se nos viene a la cabeza que los árboles huecos están muertos. Pues voy te vamos a sacar de dudas rápidamente. Más que nada porque verás cómo la respuesta a dicha pregunta te va a sorprender y bastante. Realmente este tipo de árboles nos pueden dejar grandes misterios sin resolver.

Aunque hoy vamos a intentar resolverlos todos y cada uno de ellos. Los árboles huecos son los que dejan su interior al aire libre. Un interior por el cual es más complicado que la savia pueda circular. Pero aún así, darán mucho de qué hablar. Si todavía no sabes a qué nos referimos, tan solo tienes que descubrirlo con lo que sigue.

¿Los árboles huecos están muertos?

Cuando vemos un hueco en un árbol, siempre pensamos que dicho árbol ha pasado a otra mejor vida. Pero es que todavía hay más que no conocemos. Estos agujeros siempre van a depender de tanto de la edad del árbol como del grosor con el que cuente. Aún así, tienen que ser bastante anchos para que de este modo puedan conservar algunas capas de madera. Ellas serán las que tengan unos buenos vasos conductores. Esto se puede ver bajo la corteza. Así que, conociendo todo ello, hay que decir que no, no están muertos porque albergan la vida, aunque en ocasiones de otra manera.

Para qué sirven estos agujeros en los árboles

Pues como decimos, albergarán nuevas vidas. Es por ello que este tipo de agujeros en los árboles, son la base de un nuevo refugio para otras especies animales. Ya sea algunas bacterias como hongos, etc. Como vemos, en la naturaleza no hay nada al azar. Porque todo sirve, de alguna manera u otra. Así que en este caso, no iba a ser menos. Parece ser que en Suecia hay campañas para proteger a ciertos organismos que viven en estos agujeros. En otros países se ha investigado que hay más de 300 especies de animales que pueden llegar a vivir en estos árboles.

Lo que hace que se conviertan en su hábitat más imprescindible. Como vemos, los árboles no están muertos del todo nunca. Porque siempre hay quien les saquen algún tipo de provecho. Algo que parece que en la naturaleza así se hace. Durante el verano, se necesita mucho más este tipo de refugios, por lo que los animales, no pueden desperdiciar ninguna corteza de este tipo.

¿Qué tipo de animales pueden anidar en los troncos?. Pues bien, además de los hongos y bacterias, nos podemos encontrar con lagartijas y hasta ardillas o mapaches y hasta zorros que los usarán para hacer su perfecta madriguera. Así que, esto es solo un ejemplo de lo necesario que son las cortezas y los árboles o sus agujeros.