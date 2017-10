¿Quién no conoce esta aplicación para vender y comprar lo que se te antoje? Es muy conocida, pues la anuncian sin parar en televisión, además de tener muchos adeptos que venden todo lo que no necesitan por este medio. Wallapop tiene una página web propia y con la app se puede ganar dinero vendiendo todo lo que no usas (como dice el anuncio una y otra vez)

Seguro que conoces a alguien que te dice que se ha comprado algo a muy buen precio. Si le preguntas donde lo ha comprado, seguro que te dice que en Wallapop. Realmente hay miles de artículos con grandes precios. Hay elementos en venta nuevos, otros de segunda mano y otros realmente estúpidos que no sirven para nada. Puedes encontrar precios de todo tipo desde el gratis, hasta miles de euros por tratarse de un coche. A veces nos encontramos con vendedores jocosos que cuelgan artículos que te harán sonreír o te sacarán una gran carcajada. No te lo pierdas ¡conoce los anuncios de Wallapop más cachondos!

