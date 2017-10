Porque sabemos que todas las aplicaciones están siempre renovándose. Algunas de ellas se van actualizando solas, pero en otras, tendremos que poner de nuestra parte. Esto está en tener que aceptar sus nuevas condiciones de uso o su política. Muchos todavía se preguntan qué sucede con Whatsapp si aceptas las condiciones de uso.

Pues quizás ya estés disfrutando de algunos detalles y preguntándote muchos otros. Pues sí, si no le dabas a aceptar, no podrías entrar en tu aplicación. Así que, muchos caminos u opciones no teníamos. Por lo que para salvarnos de un peligro tal y de perder a nuestros contactos, creo que la gran mayoría aceptamos las condiciones sin leer la letra pequeña.

Qué sucede con Whatsapp si aceptas las condiciones de uso

Ahora, Whatsapp y Facebook están más unidos que nunca. Es por ello que habrá publicaciones que se puedan compartir y si uno no está conforme, tan solo tendrá que dejar de usar dicha aplicación. Así de tajantes se pronunciaban los nuevos términos y condiciones. Pero claro, aunque no hayas aceptado nada, si sigues usando tu Whatsapp, entonces es que de manera indirecta sí estás de acuerdo. Algunos de los cambios más notables son:

Anuncios comerciales de diversas empresas . Pues sí, si ya no eran pocos los mails que podemos recibir cada día, también por esta vía estarán en contacto con nosotros. Serán temáticas muy diversas y seguro, que ya te habrás dado cuenta de algunas de ellas.

. Pues sí, si ya no eran pocos los mails que podemos recibir cada día, también por esta vía estarán en contacto con nosotros. Serán temáticas muy diversas y seguro, que ya te habrás dado cuenta de algunas de ellas. Según parece, ahora Whatsapp también podrá guardar durante más tiempo archivos como fotos o vídeos . Se dice que es para intentar mejorar el rendimiento de ese servicio que nos ofrece. Pero sin duda, son muchos los que dudan de este término.

. Se dice que es para intentar mejorar el rendimiento de ese servicio que nos ofrece. Pero sin duda, son muchos los que dudan de este término. Aunque quieras, no podrás ocultar la ubicación . Algo que muchos hacemos porque no tenemos que exponer ciertos datos en ciertas publicaciones. Pues bien, en esta aplicación ya no será posible estar mucho más tiempo oculto.

. Algo que muchos hacemos porque no tenemos que exponer ciertos datos en ciertas publicaciones. Pues bien, en esta aplicación ya no será posible estar mucho más tiempo oculto. También hay que saber, que en cada país puede haber una variación de los servicios. Siempre y cuando así lo exijan las nuevas normativas. Claro está que todo ello irá en función de las normas o bases legales que haya en cada uno de ellos.

Aunque parezcan unas normas muy tajantes, está claro que la gran mayoría de los usuarios han elegido el Whatsapp para poder comunicarse con su dispositivo móvil. A pesar de que hoy en día también contamos con otras plataformas y medios, sin duda, la que más éxito ha generado ha sido ésta. Por lo que hacer cambiar a millones de usuarios, no sería posible.

Son muchas las veces que por no ir más allá, decidimos que es mejor aceptar las normas. Como tal, seguro que ya te habrá llegado ese botón que anuncia el sí o no a seguir participando de unos servicios como estos. Porque no siempre nos importan algunos detalles mientras sigamos compartiendo lo mejor con nuestros contactos.