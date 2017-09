En Francia por ley no dejan usar la letra ñ en los nombres propios

Aunque suene extraño, en Francia utilizar la letra “ñ”, para los nombres propios está penado por la ley. Se han visto ya diversos casos recientes donde las familias escogen un nombre para sus nuevos hijos, que poseen la letra “ñ”, pero por desgracia cada vez que esto sucede, la justicia francesa niega el registro del nombre.

Pero… ¿Por qué la letra “ñ” para los nombres propios está penada por la ley en Francia? Pues, aunque muchos no lo sepan, en el idioma francés la letra “ñ” no es reconocida. Por este motivo, cuando se presentan nombres que poseen esta letra deben ser cambiados, ya que no pueden ser registrados.

La historia de Fañch

Recientemente, debido a las leyes francesas una pareja no pudo registrar el nombre que le querían poner a su bebé (Fañch). Este nombre de origen bretón, al poseer la letra “ñ” no podía ser reconocido por la justicia francesa como un nombre propio, debido a que dicha letra no forma parte de la lengua francesa.

Quimper fue el tribunal que se encargó de llevar a cabo este proceso, este está ubicado en Bretaña, al noroeste de Francia. El bebé que recibiría el nombre de Fañch, nació el 11 de mayo de este mismo año y tuvo que llamarse Fanch.

Bretaña considera que la letra “ñ” si podría estar en un nombre propio

Cuando se inició el caso, el registro civil del consistorio se había negado a permitir que el nombre propio del bebé tuviera la letra “ñ”. Sin embargo, posteriormente aceptaron debido a la presión mediática a la que estaban sometidos, y a la influencia de variados políticos regionales.

Poco tiempo después de que el registro civil aceptó, la fiscalía de la República hizo presencia en el caso, haciendo que los padres del bebé asistieran a tribunales el 5 de julio de este mismo año.

A pesar de que Francia no está de acuerdo en que la letra “ñ”, forme parte de los nombres propios hoy en día, Bretaña sostiene que esta letra no debería ser olvidada, ya que, a pesar de no estar en la actual lengua francesa, esta letra formó parte antiguamente de los origines del idioma francés.

Bretaña sostiene que esta letra formó parte de las tradiciones francesas como las antiguas escrituras bretonas y vascas, que en la actualidad son lenguas patrimoniales de Francia y están reconocidas de forma legal. Bretaña es considerada una de las regiones que más cultura conserva de toda Francia, y esto se puede ver representado en su lengua bretona que posee un origen céltico.