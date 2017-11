Jamás volverán a comprar en internet ¡Les dieron gato por liebre!

En la actualidad, la tecnología avanza exponencialmente, por lo tanto, es normal que los tiempos cambien. Comprar en internet es una práctica muy común, nos ahorra tiempo y brinda comodidad. Sin embargo, no todo es color rosa. Siempre corremos el riesgo de ser estafados. Que no te suceda como a ellos, que les dieron gato por liebre.

Según datos oficiales, al comprar en internet, los españoles gastan 600 euros al año. Y aun así, todos nos hacemos la misma pregunta: “¿Es un método seguro?” En teoría sí, siempre y cuando lo hagas con seguridad. Por lo tanto, te daremos varios consejos, basados en personas que, desafortunadamente, les dieron gato por liebre. ¡Iniciemos!

¿De qué depende que comprar en internet sea seguro?

Básicamente, todo se resume en ser precavido. Debes tener en cuenta que, pase lo que pase, tus derechos como consumidor no cambian, ya sea en un pequeño comercio -como cualquier otro- o una página web. Ante cualquier problema que se presente, existen los medios y mecanismos para reclamar. Jamás te quedes de brazos cruzados.

Claro, es imposible prevenir todos los fraudes. Al comprar en internet, nadie está libre de pasar un mal rato. Según un informe de Legálitas, 48% de los compradores han sufrido -al menos una vez- un intento de estafa, y, una de cada tres reclamaciones, se relacionan con páginas web. A muchos les dieron gato por liebre, pero se puede evitar.

¿Cómo puedo evitar que esto me suceda a mí?

El primer y único consejo es que, siempre debes estar atento. Nada más y nada menos, sin embargo, te contaremos los casos más comunes. De ésta manera, incluso podrás anticiparte a los hechos. Al comprar en internet, la estafa más común es que, solicitas un producto, pero éste no llega. ¿Nuestra recomendación? No pagues por adelantado.

Al comprar en internet, eso sucede con frecuencia, sobre todo con los productos de segunda mano. No puedes predecir el futuro, pero sí prevenir las consecuencias. Al no pagar por adelantado, estás previniendo que te estafen. Quizás se trate de un buen vendedor, pero, ¿quién quiere arriesgarse? Nosotros no; y creemos que tú tampoco.

¿Existen otros casos de estafas?

Por desgracia, la respuesta es sí. Otro caso muy común son las “compras exclusivas” en redes sociales. ¿Viste unas gafas extremadamente baratas? Entonces desconfía de ellas. Sí la oferta es muy buena, es probable que no sea verdad. Sobre todo cuando no son páginas oficiales. Los chollos son tentativos, pero recuerda, lo barato sale caro.

Existen otros casos donde recibes “asombrosos descuentos” por dar tú opinión. Son habituales en las redes sociales, y, como en el caso anterior, son mentira. Comprar en internet es delicado, así que no puedes confiar ciegamente. Consulta siempre en las páginas oficiales, y, por lo que más quieras en el mundo, nunca reveles tus datos.