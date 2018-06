A estas alturas, todos conocemos las marcas blancas de Mercadona. Sin duda, son de las más famosas y como no, valoradas entre los consumidores. Porque una marca blanca cuenta con un precio menor, pero no por ello, una menor calidad. Aunque en un primer momento sí se tenían numerosas dudas acerca de ello.

Pasado el tiempo, hemos podido descubrir que tras esos nombres de camuflaje, se encuentran grandes marcas de toda la vida. Unas marcas que son más caras pero que en este caso no tienen esos gastos extras básicos. De ahí que sean más asequibles para todos nosotros. Descubre cuáles son las del Mercadona y quienes están detrás de las mismas.

Las mejores marcas blancas de Mercadona

Podemos decir que Mercadona cuenta con dos grandes marcas blancas. Una de ellas es Hacendado y la otra, Deliplus. La primera de ellas es la marca de los alimentos. Sin duda, son numerosos productos los que nos podemos encontrar bajo ese nombre. Productos que vienen muy bien respaldados, por otras grandes compañías que todos conocemos y muy bien. La segunda, Deliplus, nos ayuda con la parte de los cosméticos y belleza en general. Algo también básico para poder tratar nuestra piel tanto con cremas variadas como con maquillaje o mascarillas. Tanto una como la otra, cuenta con productos realmente impresionantes y que todos deberíamos probar.

Empresas detrás de las marcas blancas de Mercadona

Como hemos mencionado, el tema de estos precios más económicos es que cuentan con menos publicidad, ni con gastos de distribución, etc. Pero lo cierto es que no por ello dejan de ser productos realmente buenos. Por eso, no hay más que probarlos para darnos cuenta de ello.