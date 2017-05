¿Qué ha sido de los concursantes de “Casados a Primera Vista” III Edición?

Mónica y Jordi

Empezamos con una de las parejas que nos parecían más estables en ese momento. En el momento de ver el concurso, claro, aunque ya ha pasado su tiempo. Tenían en común varias cosas, pero sobre todo, eran jóvenes, guapos y sí que se enamoraron. Es decir, acertaron al elegirlos como pareja. No sabemos si en algún momento, ellos podrían haberse conocido de otra forma y hubieran mantenido una relación, pero de todas las parejas que hubo en esta edición de “Casados a Primera Vista”, esta fue la mejor de todas, o al menos esta fue la pareja que más nos gustó.

¿Qué pasó con ellos? Pues que la cosa no pudo ser. En realidad, fueron una de las parejas que más tiempo duró, porque hasta hace unos meses, ella confirmaba en su cuenta de Instagram que seguían juntos y felices. En realidad, tuvieron que hacer muchos sacrificios, pues la carrera de modelo de Mónica no podía prosperar en el pequeño pueblo de Jordi. Y era eso o mantener una relación a distancia, que también era inviable a largo plazo. En abril de este año, Mónica anunciaba el divorcio, pero con bastante polémica, porque no está contenta con la imagen de pija e inculta que se le ha dado en este programa, cuando ella considera que no es así.