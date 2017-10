Parece que la poca intimidad que queremos tener, el Whatsapp todo lo delata. Así es que aunque te parezca que no, siempre hay maneras para dejar a la gente con un poco de intriga. Hoy te proponemos algunas formas de leer mensajes de Whatsapp sin que salte el doble check en azul. ¡Increíble, pero cierto!.

Sabemos que por un lado, cuando vemos el doble check en azul, el mensaje está recibido y leído. Pero no siempre queremos que sea así. En ocasiones, cuando no queremos contestar no nos parece adecuado el dejar así la conversación. Sí, los remordimientos puede que nos asalten de vez en cuando, así que, intenta seguir estos consejos.

Formas de leer mensajes de Whatsapp sin que salte el doble check en azul

Cuando nos llega un mensaje, lo abrimos y leemos sabemos que ya está todo listo para que a la otra persona le salte el doble check en azul. Es así de instantáneo. Pero en ocasiones no nos gustaría que fuese así, sobre todo con aquellas personas que nos van a pedir o exigir ciertos detalles de porqué no contestamos, etc. Pues bien, hay maneras para evitar que todo esto ocurra y quedarnos tranquilos por ambas partes.