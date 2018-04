No todas las famosas van siempre bien vestidas y eso lo vemos en los festivales. Muchas de cometen errores en sus looks que luego lamentan durante todo el año. La cuestión es que muchas de ellas repiten el mismo error año tras año. A continuación vamos a conocer las famosas peores vestidas del festival de Málaga 2018. No te lo pierdas.

La actriz Belén López siempre suele sorprender con sus estilismos, pero no siempre lo hace para bien. Hay ocasiones en las que parece que no se ha mirado en el espejo antes de salir a la alfombra roja, y esta es una de ellas. El vestido de color blanco y detalles dorados no está mal, pero el escote central no le favorece demasiado. Es eso, precisamente, lo que falla en su look.

Ana Fernández es una de las famosas de las que más se espera en la alfombra roja, pero parece que, en esta ocasión, ha decepcionado. Ha escogido un vestido de dos piezas en guipur que no le favorece para nada. No está a la altura de unos premios como esos. Además, ni el peinado ni el maquillaje le aportaban demasiado al look de Ana. Otra vez será.

Nos encanta Cristina Castaño y sus looks, pero parece que este no es uno de sus mejores estilismos. Se ha decantado por un vestido asimétrico con multitud de aberturas. No es que sea un diseño horroroso, es aceptable, pero es verdad que no lo encontramos adecuado para este tipo de eventos. Algo más sencillo le hubiese quedado estupendo.

María Botto tampoco se queda corta con su estilismo, es de los peores que hemos visto en las famosas de la gala. Es cierto que el vestido podría quedar bien en otro cuerpo, pero no en el suyo. El corte no es el más indicado para ella.

Estos son los peores looks de famosas que hemos visto en la alfombra roja de los premios del festival de Málaga 2018. ¿Cuál ha sido el peor para ti?