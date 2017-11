Estas son las series que la televisión guarda en un cajón

La república

Esta serie llamada La república se emitió en Televisión española en 2011 Sólo pusieron la primera temporada y la segunda desapareció para los restos ¿por qué? Parece ser que la serie tenía bastante audiencia, pero los televidentes se quedaron sin saber si se produjo un golpe de estado o no en la España de 1936. La cadena de televisión pública guarda en un cajón aún 13 capítulos de la ficción. Estos están grabados, montados y listos para ser listos, pero ¿por qué no lo emiten? Después de tantos años no parecen que tengan intención, pese al 17% de share y de los 3.500.000 de seguidores con los que se despidió de la parrilla. Parece ser que el costo de lo que tiene metido en el cajón rondan los 18 millones de euros ¿por qué gastarse este dinero y luego no usarlo?

Hay más títulos de series que no han visto la luz como: La conspiración, Tres días de abril, Volveremos, La nueve, El precio de la libertad, etc. Todo esto parece tener un sentido. Se contrataron cuando gobernada José Luis Rodríguez Zapatero. Se acusó a la televisión de tener una nueva censura bajo la justificación del ahorro. En plena crisis económica les pareció un derroche de dinero. El presidente del Ente, se justificó basándose en criterios económicos y de oportunidad por el elevado coste que tenía la emisión en plena crisis económica y que en la actualidad existen otros productos que, por mayor actualidad, tienen prioridad en la parrilla.