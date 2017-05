Desactiva el “check azul” de Whatsapp

El Whatsapp y los sucedáneos de ello nos ha cambiado la vida enormemente. Y es que ha cambiado la comunicación de forma total, pero también nuestro pensamiento. Esto lo decimos con sus pros y sus contras. Porque ahora, es prácticamente imposible que una persona no tenga esta aplicación en el móvil, salvo que sea muy mayor, o tenga ideas férreas.

Y es que es evidente que esta aplicación tiene sus ventajas, porque nos proporciona una comunicación más directa y de bajo coste con cualquier persona que tenga la aplicación. Y acerca la distancia. Es una de las herramientas de comunicación de adolescente, pero empezó siendo una cosa de directivos a través de la aplicación de Blackberry, por ejemplo.

Los contras y los problemas llegan cuando cambia nuestra personalidad. Es decir, ahora tenemos la necesidad de que nos respondan enseguida, y nos enfadamos enseguida cuando no obtenemos respuesta. Pensamos que todo el mundo tiene todo el tiempo del mundo para respondernos, y cuando no sucede, no entendemos por qué.

Además, tendemos a obsesionarnos con la última hora de conexión y de ver si ha recibido el mensaje. Para algunas cosas es útil, no lo negamos, pero esto hace que nos volvamos más obsesivos y más controladores. Habrá gente a la que le dé igual, claro está, pero realmente, no creemos que para nada sea bueno. Es por eso que cuando introdujeron el doble check y el check azul en Whatsapp, mucha gente se tiraba de los pelos.

Porque al principio no se podía evitar mandar ese check azul, que es casi como un acuse de recibo. Era un sistema para decir: “oye, sí, he recibido tu mensaje, pero paso de ti”. Cuando en realidad podría ser que estabas en una reunión, no podías contestar y se te olvidó. O simplemente no querías contestar. Porque todo el mundo tiene derecho a escoger los mensajes que quiere contestar, sin necesidad de sentirse presionado. Entonces, ¿Cómo quitar el doble check en Whatsapp?

Es muy fácil, porque solo tienes que ir a la parte de ajustes, y después en “cuenta”. De ahí, vas a la pestaña de privacidad. Allí solo tienes que hacer desactivar la opción de “Hora de última vez”, si quieres evitar que vean tu última conexión, y también las confirmaciones de lectura, para que ya no te salga el check azul. Eso sí, esto va en doble sentido: porque tú no podrás ver la última hora de conexión y ellos tampoco, y el check azul tú tampoco lo verás, aunque la otra persona lo tenga activado. Al menos, es equitativo.