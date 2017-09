Lo que nunca debes decirle a un mecánico para que no te la juegue

“Es un coche nuevo, no entiendo cómo sucedió”

En teoría, un coche nuevo no se debería averiar. Todas sus piezas son nuevas y no ha tenido que pasar por mucho. Esto suele ser así cuando el dueño del coche es un buen conductor. Sabemos que no todas las personas que poseen coches, son buenos conductores.

Así que no te sorprendas si tu automóvil nuevo necesita una reparación, lo que debes hacer es evaluar si estás manejando adecuadamente. Nunca debes decirle a un mecánico que el coche es nuevo, como una excusa por no conocer todos los aspectos de la fallas, o como una queja, exigiéndole que lo repare inmediatamente porque “un coche nuevo no se debe dañar”.