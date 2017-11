Estamos acostumbrados a ver cómo en las películas o libros eróticos, el acto sexual se prolongue en el tiempo. Parece que cuenta con una duración casi eterna. Se juego mucho con el término de “toda la noche”. Aunque realmente sabemos que la cosa no va por ahí. La duración del acto sexual tiene un tiempo medio y la realidad no supera a la ficción.

Parece que los estudios son los que arrojan todos los datos. Claro está que en ocasiones podemos ver algunas variaciones en ellas. Pero aún así, los relatos de ficción, los dejamos para los entendidos de este género. Cuando una persona alardea de sus relaciones quizás hay algo que no coincide del todo con las estadísticas. ¡Descúbrelo!.

Duración real de un acto sexual

Quizás no podemos decir cuánto debe durar el acto sexual. Ya que como bien comentado no siempre es igual. Pero a pesar de ello, los números no fallan y te echarás las manos a la cabeza al conocerlos. Una prestigiosa universidad de Pensilvania había establecido un tiempo entre los 7 y los 13 minutos. Eso sí, contabilizaba desde la primera caricia y no solo el acto sexual en sí.

Claro que los preliminares no siempre se dan en todas y cada una de las relaciones. Así que, si eres de los que van más al grano, hay un nuevo estudio que confirma el tiempo. Si solamente hablamos del momento penetración hasta que los hombres eyaculan, nos tendremos que conformar con 5 minutos. Esto lo han comprobado en un total de 500 parejas y repitiendo el experimento durante varios días.

Cuando los estudios hablan por sí solos, hay que hacerles caso. Aunque a muchos no les va a gustar el resultado que han arrojado sobre las duraciones en las relaciones sexuales.

Incluso había algunos que todavía el tiempo de cinco minutos le sobraba. Claro que dicho así, para la gran mayoría es una cifra bastante pobre. Más que nada cuando siempre les gustaría a muchos que se pudiera alargar en el tiempo. Así que, lo único que se puede hacer para ello, es comenzar por el primer estudio donde contabilizaba todos los minutos desde el primer acercamiento y aprovecharlo bien.

Aún así, tampoco hay que centrarse siempre en los números. Las estadísticas están ahí, sí, pero los expertos dicen que tampoco hay que obsesionarse con ello. No hay ninguna cifra que nos indique qué es lo “normal” o lo más habitual. Lo que sí es cierto es que cada uno tendrá que dar rienda suelta a su imaginación para poder conseguir disfrutar al máximo el tiempo que su cuerpo le permita. Así que, atrás dejaremos todas esas historias de lujuria y sexo desenfrenado para el cine. ¿No te parece?.