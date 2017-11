Cosas que antes se hacían y ahora son impensables

Con el paso del tiempo la sociedad se ha convertido en más respetuosa. La sociedad avanza a pasos agigantados y lo que hace unos años era algo normal, hoy en día no nos cabe en la cabeza. Hay mayor conciencia social y nos hace ver que ciertos actos no son legales o nada éticos. No queremos nada que no sea éticamente correcto. En los años 70, 80 y 90 la vida se vivía de otra manera. Había niños jugando en las calles, dejábamos a los niños ir a comprar el pan, etc. Esto hoy en día en impensable, pues la vida va demasiado deprisa.

Antes asumíamos cosas como normales muchas cosas que en la actualidad nos parecen profundamente malas.. Si miramos en el pasado podemos ofrecerte cosas que antes nos parecían de lo más cotidianas y que en la actualidad serían calificadas de ilegales incluso ¡no te escandalizes! Seguro que hay cosas de las que recuerdas y otras que no ¡observa como ha cambiado nuestro mundo!