Las citas más caóticas de la historia de First Dates

Sonia y Jorge

Si hay que mencionar una cita caótica de First Dates es ésta. Aunque claro está como cita tampoco porque Sonia así lo quiso. Parece que la joven de 41 años estaba toda contenta de la vida porque siempre le había echado unos diez años menos. Así que, cuando apareció Jorge con 42, lógicamente vio que era mucho más mayor y que no podía ser. No le gusta a simple vista y le dio dos besos ya porque así lo quiso Dios.

Carlos Sobera, dejó esperando a Jorge en la barra mientras se marchaba con Sonia hacia el reservado. Solo así podían hablar tranquilamente. Pero ella seguía en sus trece. No quería estar con un hombre tan mayor, que no le había gustado y que, qué iba a decir su padre de todo ello. Es uno de los vídeos más buscados de la red, porque el momento que se vivió fue de lo más intenso pero al mismo tiempo divertido. Claro que no tanto para Jorge.