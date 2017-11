Brian Justin y las mejores actuaciones de Got Talent

Got Talent ha tenido tanta aceptación entre el público que se ha emitido en cincuenta países diferentes. Aterrizó en España de la mano de Telecinco y lo presenta Santi Millán. Cada año siempre hay un certamen. El último tuvo mucha audiencia, pero el ganador para muchos no fue el que mejor lo hizo. La actuación fue un espanto, pero la audiencia le voto para poder divertirse un poco. Un miembro del jurado (Risto Mejide) se levantó antes de proclamar al vencedor porque se olía lo peor ¡y pasó!

El Got Talent en otro países no deja indiferente a nadie, pues son muchos los concursantes que tienen talento que no hay que dejar escapar. Podemos puntualizar la actuación de Brian Justin o Susan Boyle. No podemos entender como no triunfan en el mundo de la música con esas voces. Te proponemos diez vídeos de los momentos más importantes a destacar en Got talent.