Beth sin rastas y otros cambios radicales de OT

Alejandro Parreño

Alejandro salió de la edición más exitosa, que fue la primera. Aunque no quedó ganador y su estilo no se llevara mucho en aquella época, quedó en muy buena posición, y ha ido haciendo carrera poco a poco. No ha sido una carrera meteórica, pero va con prisa pero sin pausa, algo que es de agradecer en este mundo tan competitivo.

En cuanto al físico, podemos ver que en realidad ahora podría pasar por una persona distinta. No parece más joven, pero sí que ha pegado un cambio bastante evidente. Se ha rapado la cabeza, y luce una barba bastante poblada, lo que hace que tal vez no le reconozcamos. Podemos encontrar, eso sí, sus proyectos, en Spotify.