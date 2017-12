Los alimentos donde te intentan engañar en el supermercado

Como ya sabes, con la comida no se juega, sin embargo, a algunas de las empresas que producen los alimentos parece ser que no les importa mucho esto. Resulta que hay algunos alimentos que te puedes encontrar en el supermercado que no tienen el etiquetado correcto, es decir, engañan por tal de vender más. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios lanzó una lista de los alimentos que pueden tener un etiquetado incorrecto para que andes con mejor ojo.

Siguiente Zumos: Para empezar esta lista te muestro el alimento con el etiquetado más engañoso que te puedas encontrar. Se trata de los zumos, los cuales te venden como si estuvieran compuestos completamente de zumo cuando en realidad no es así. La realidad es que la mayoría de los zumos están compuestos de azúcares añadidos los cuales son mezclados con agua. Esto a su vez provoca que este alimento pierda los nutrientes que debería de tener si en realidad fuera lo que debería de ser. Además, la mayoría de estos zumos contiene un alto porcentaje de aditivos. Así que, teniendo en cuenta todo esto, sería muy aconsejable que antes de comprar un zumo tengas más cuidado y te andes con ojo. También te aconsejo que no te fíes de las marcas por mucho nombre que tenga. Anterior

