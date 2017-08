Siete calles de España donde se come muy bien

Bares de Pintxos de San Sebastián

En este lugar, donde se come muy bien, podemos encontrar cientos de tascas, en las que se pueden ver miniaturas culinarias, como las protagonistas. Es sorprendente que pequeñas obras de arte gastronómicas, se hayan convertido en elementos tan importantes en la cocina española. En San Sebastián, en toda su calle Mayor, desde la iglesia Santa María hasta encontrar el Ayuntamiento de la ciudad, podemos encontrar lugares donde se come muy bien.

Si planeas visitar esta importante locación del País Vasco, no olvides que los Pintxos, se agarran directamente con la mano, no hay necesidad de utensilios. Y por si tienes resfriado el día que vayas y no puedes apreciar el aroma, te traemos tres lugares que al visitar, no te decepcionarán: el bar Rojo y Negro, por la Bahía de la Concha; el evolucionado Bar Iturrioz; y, el Bar San Marcial.