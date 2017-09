Entérate de cómo consumir hidratos y azúcar sin engordar

En la actualidad, cuidar la figura se ha vuelto una prioridad en la vida de muchas personas, y aunque sabemos que esto suena un poco superficial, no todos lo hacen por la estética, simplemente lo hacen por cuidar su salud. No es un secreto para nadie, que por internet se pueden encontrar miles de consejos sobre dietas, sin embargo, estos llegan a ser tantos, que todo se vuelve confuso. Por este motivo, te aclararemos cómo consumir hidratos y azúcar de manera correcta, para evitar subir de peso.

Todos sabemos que muchas personas consideran que al consumir hidratos de carbono se aumenta de peso. Sin embargo, lo que estas personas no saben, es que se puede encontrar el momento ideal para ingerirlos sin que cause aumento de peso.

¿Cómo se deben consumir los hidratos y azúcar?

Consumir carbohidratos es de gran importancia, ya que el cuerpo utiliza estos alimentos para obtener la energía necesaria durante el día. Pero… ¿Cuál es el momento ideal para consumir los hidratos y azúcar sin subir de peso? Sencillo, el momento indicado para consumir estos alimentos es durante el día, ya que es cuando realizamos más actividades físicas, por este motivo, es recomendable evitar ingerir los carbohidratos y el azúcar de noche.

Además, existen diversos carbohidratos como las frutas, la avena o los cereales, que te pueden ayudar a digerir los alimentos más rápido y evitar que subas de peso, ya que poseen fibra.

Ahora bien: ¿Dejar de cenar ayuda a bajar de peso? Aunque sea sorprendente, la respuesta a esta pregunta es negativa, pues, a pesar de que en la noche el metabolismo se vuelve más lento, la importancia no radica en a qué horas comes, si no en qué comes. Por este motivo, te recomendamos que cenes con completa tranquilidad, mientras sepas elegir los alimentos y no abuses de ellos.

¿Los hidratos y azúcar contribuyen al aumento de peso?

No todos los hidratos y azúcar causan el aumento de peso. Por ejemplo, muchas personas creen que como la fruta contiene azúcar, los jugos naturales pueden contribuir al aumento de peso, pero la verdad es que si sabes consumirlos de manera moderada, no aumentarás de peso.

Aunque es bueno reducir el consumo de la comida procesada, que contiene un exceso de hidratos y azúcar, no es recomendable dejar de ingerir por completo estos alimentos. Si bien es cierto, que si una persona deja de consumir en absoluto azúcar o hidratos, bajará de peso, tampoco es saludable eliminarlos de tu dieta por completo. Un científico experto en el ámbito alimenticio, recomienda que sustituyas las comidas procesadas por alimentos más saludables que a su vez, contengan hidratos y azúcar.