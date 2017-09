Compañía multada por vender whisky escocés falso

Una tienda de licores en New South Wales (Australia) se vio forzada a pagar más de $100.000 a modo de multa por vender falso whisky escocés.

La compañía Fernbrew Pty Limited (de la firma Orange) fue multada en: $ 15.000, en concepto de etiquetado engañoso, $ 15.000 por vender un whisky que no está dentro de las normales alimenticias, y también tuvo que pagar unos $ 80.000 a la corte Suprema de Justicia del país.

Las autoridades alimenticias de New South Wales encontraron casi 300 botellas del whisky escocés Old McTavish en la firma Orange, y descubrieron que dichas botellas no provenían de Escocia.

Con un 38.6 % de contenido alcohólico, estos whiskies no llegaban al 40 % de alcohol requerido para ser etiquetado como “whisky escocés”.

El primer ministro de Industrias, Ian Macdonald, ha alertado a otros negociantes sobre ésto; “El gobierno no tolerará este o ningún otro tipo de estafas, donde se engañe a a los consumidores de tal manera”. Y agregó; “Esto también es para otros negocios, no sólo del área de bebidas alcohólicas”