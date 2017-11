Hay ciertos detalles o hábitos que vamos adquiriendo generación tras generación. Nuestros padres nos van enseñando a tener esos hábitos y desde luego, como tal, siempre pensamos que son los únicos. Pero lo cierto es que los estudios nos arrojan nuevas informaciones sobre ello. Por ejemplo, un alimento descongelado, ¿se puede volver a congelar?.

Así, a priori, todos contestaríamos que no. Es más, en algunas ocasiones hasta en el mismo envase se nos aconseja no hacerlo. Pero como bien decimos, parece que los estudios y estadísticas siempre nos ayudan a ver las cosas de otra manera. Hoy te lo contamos todo con detalles. De este modo, sabrás qué hacer en caso de que te ocurra algún imprevisto.

Alimento ya descongelado, ¿se puede volver a congelar?

En ocasiones sí se puede pero siempre manteniendo algunos cuidados. Si el producto está bastante frío, no habrá problema de que vuelva a las temperaturas tan bajas por las que es sometido. Pero si la comida o el alimento está fuera de la nevera durante unas dos horas o bien, está a altas temperaturas que llegan a los 30 ºC, entonces no debemos volver a pensar en congelarlo.

Así que, si el alimento ya descongelado se mantiene en una baja temperatura no habrá problema, pero si lleva tiempo fuera del congelado un tiempo y su temperatura ha cambiado, entonces siempre es mejor no volver a someterlo a esos grados tan bajos. Así que, si ves que dicho alimento todavía conserva sus cristales de hielo, puede congelarse sin problema. Ahora que ya sabemos un poco más, tampoco está de más el descubrir cómo es el mejor método para descongelar.

No es una buena idea el sacar el alimento del congelador y colocarlo en la nevera. De este modo, el proceso es más lento. Lo que sí podemos hacer es envolver la comida en plástico y colocarla en agua fría. Parece que solo de este modo, será el agua quien conduce mejor el calor que el propio aire. Un modo como éste, mantendrá todas las propiedades del alimento inalterables.

Pero eso sí, hay que tener en cuenta que aunque podamos, el volver a congelar un alimento puede tener resultados negativos. No porque no se pueda, sino porque tendremos una alteración en el sabor. Quizás no en todos los alimentos, pero sobre todo en las frutas o verduras que contarán con bastantes modificaciones, tanto de colores como de sabor, sin hablar de los nutrientes o vitaminas que conlleven. ¡Pero esto ya queda a tu elección!.