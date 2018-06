Quién es Yana Olina la mujer que baila con David Bustamante

Después de su separación con Paula Echevarría, David Bustamante ha encontrado un nuevo amor. Parece que en cántabro ha vuelto a sonreír al lado de una de las grandes bailarinas, Yana Olina. No lo decimos nosotros, sino que cada semana los podremos ver en un programa de baile, dando lo mejor de sí mismos.

Los rumores de una posible relación entre Bustamante y Yana no se hicieron esperar. A pesar de que en el estreno de dicho programa, no se dejaron ver juntos, parece que unos días en el pueblo del cantante, confirmaron más aún la relación. Ambos parecen estar felices, pero, ¿quién es es Yana Olina?.

Quien es Yana Olina

Quizás tu nombre no te sonaba demasiado hasta hace relativamente poco. Ella es bailarina profesional. Algo que como bien hemos indicado, no nos sorprende ya que la podemos ver cada semana dando lo mejor de sí misma. Tiene origen ruso y desde los cinco años, ya demostró su pasión por el mundo del baile. No es la primera vez que la vemos disfrutando de un concurso, ya que también pasó por ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. Además, Yana también es entrenadora.

Hay que decir que es bicampeona de España, además de ser semi-finalista tanto de España como del mundo. Según parece, ambos se conocieron cuando comenzaron en el programa de baile. La chispa surgió rápidamente y pronto se dejaron ver muy acaramelados, pero ya no delante de las cámaras.

Nueva ilusión para David Bustamante

Parece que después de más de un año intenso, David ha vuelto a sonreír. Los rumores sobre el divorcio con Paula Echevarría llevaban ya bastante tiempo sobre la mesa. Algo que la pareja no terminaba de confirmar. Hasta que se hizo público. Bustamante perdía los papeles con los periodistas, porque el acoso de la prensa nunca lo ha llevado bien.

Paula sin embargo, pronto fue relacionada con otros nombres y de hecho, ya se deja fotografiar con el que es su pareja. Mientras David parecía refugiarse en su familia. Pero los proyectos llegan, se abren puertas y no solo profesionales. Al mismo tiempo que está trabajando, también ha conocido de nuevo el amor. Una nueva ilusión que le brinda la fuerza para seguir adelante. Parece que la joven de 30 años y el cántabro están de lo más felices.

Esto se nota tanto dentro como fuera de la pista de baile. Están siempre muy compenetrados y desde luego, levantan expectación en cada una de sus actuaciones. Tanto es así que cuando tuvieron que bailar el éxito de Jennifer López, ‘El anillo’, todo el público pensaba que podía ser una indirecta.