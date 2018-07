Por qué ninguna mujer aparece entre los más ricos de Forbes

Ha llamado la atención y mucho. Es el primer año que Forbes no menciona a ninguna mujer en su lista de los más ricos. Por lo menos, siempre solía aparecer alguna deportista, como fue el caso del año pasado. En la lista del año anterior era Serena Williams quien se ubicaba en la posición número 51.

Un tanto alejada, pero por lo menos, estaba incluida. Pero este año, no ha llegado ni al puesto número 100. Parece que toda la lista de los más ricos en el mundo del deporte y demás, no hay espacio para un nombre femenino. Por lo que es realmente curioso, aunque como todo, también tiene su gran explicación que te explicamos.

La lista de Forbes 2018

Tampoco es que vayamos a comentarte toda la lista completa de los nombres más millonarios, pero sí algunos para que te hagas una idea. Es cierto que una lista como ésta puede variar de un año a otro. Pero en ocasiones, suele mantenerse. Este año, el que se lleva el primer puesto es Jeff Bezos. Es el fundador de Amazon. Bill Gates le sigue los pasos, manteniendo un segundo puesto. El tercero es para Warren Buffett y el cuarto para Bernard Arnault, que es el propietario de Louis Vuitton Möet Hennessy.

Tampoco una lista como ésta se olvida de Mark Zuckerberg o de Amancio Ortega. Pero parece que los nombres femeninos no aparecen por ningún lado. Como bien hemos indicado, en el mundo del deporte sí aparecían algunos como Serena Williams. Aunque también en algunos años anteriores, se mencionaban nombres como María Sharapova o Li Na. ¿Qué es lo que ha ocurrido?.

Por qué ninguna mujer aparece en la lista de Forbes

Cuando no aparecen es porque no cuentan con ese patrimonio que supere al de otros nombres. Hasta aquí lo tenemos claro pero es que siempre hay algunos detalles a tener en cuenta. En el mundo del deporte tenemos los ejemplos más claros. Mencionamos a Sharapova pero ella se ausentó debido a una sanción. En el caso de Serena, que sí estuvo en años anteriores, el motivo es muy claro.

Ha sido madre, ha estado un tiempo dedicándose a su bebé y esto hace que no pueda estar en su trabajo. Como los hombres no cuentan con este motivo, entonces es algo típico que sus nombres sí figuren siempre en estas listas. Además de ello siempre se ha hablado de los sueldos de unos y otros. Aunque se reconoce que en los años 70 no era igual, parece que el mundo del deporte sí está reconociendo un mismo dinero para hombres y mujeres, como bien debe de ser.