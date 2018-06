Por qué Malú tiene tantos enemigos

Malú es una de las grandes cantantes españolas, de eso no hay duda, pero también es famosa por otra característica que tiene que ver con su carácter. Según parece, son muchas las opiniones de que cuenta con un un carácter un tanto peculiar, que ha hecho que muchos famosos se hayan quejado de ello.

Es por este motivo que tiene casi más enemigos que amigos de forma pública. Cierto es que esto le ha pasado factura con alguno de los rostros más conocidos del panorama nacional. Lo que ha hecho que las opiniones también salieran a la luz y hayan creado tras Malú no tanto cariño como quizás le gustaría.

Por qué Malú se gana tantos enemigos

La gran razón de todo ello es su mal carácter. Sabemos que cuando el carácter es fuerte, en una persona, puede llegar a ser protagonista de numerosas situaciones. Más que nada porque los impulsos no los puede controla y esto genera que no todos a su alrededor puedan entenderlo. Una de las grandes afectadas por ello fue Paz Padilla.

La presentadora y humorista vio truncado el sueño de su hija. Surgió todo cuando ambas fueron a un concierto de Malú. Una vez terminado, Paz se acercó para ver si la cantante firmaba un autógrafo dedicado a su hija. Pero no, no lo llegó a conseguir. De una manera más clara, parece ser que fue Malú la que se negó a ello. Algo que indignó a la presentadora. Cepeda ha sido toda una revolución gracias al programa ‘Operación Triunfo’.

Pues bien, él había estado en ‘La Voz’ y Malú había sido su coach. Pero parece que la relación no era tan cercana como podía parecer. La cantante siempre mantenía ciertas distancias, de ahí que de nuevo, se hablara de su carácter. Será éste quien parece que le perjudica de cara a mantener ciertas relaciones de afinidad.

Paz Padilla, Cepeda y ¿David Bisbal?

En lugar de ser compañeros o amigos, por el trato cercano que han tenido, parece que se trata de todo lo contrario. Es cierto que Malú y David Bisbal coincidieron como coaches en el programa ‘La Voz’. Pero también los compañeros o incluso amigos, pueden tener ciertas diferencias. En este caso, cuentan que comenzó como una broma pero a Bisbal le resultó de mal gusto.

Sobre todo cuando se trata de sus fans, ya que para él son lo primero y no quiere ni una broma acerca de los mismos. Malú se lo toma todo de otra manera y hasta no entendió el mosqueo por parte de su compañero. Cierto es que tampoco sabremos a ciencia cierta si hay algo más atrás o no. Pero son muchas las personas que dicen que la cantante tiene un genio bastante acentuado.