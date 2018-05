Letizia: ¿Utiliza las mismas fajas de Kim Kardashian y Beyoncé?

Van saliendo a la luz los secretos más ocultos de las famosas. Solo así nos llegamos a entender muchas cosas de las que vemos. Sin duda, el estilo de Letizia es uno de los más comentados. La reina suele dejarse llevar por combinaciones elegantes, con mucho estilo y siempre, a la última.

Pero más allá de las prendas en sí, nos damos cuenta de que todo le sienta como un guante. En este caso, no siempre es cuestión de estar delgada o no, sino de saber llevar lo correcto para que no se formen pliegues innecesarios. Así que, parece que tanto la reina Letizia como Kim Kardashian o Beyoncé, tienen el mismo secreto. ¿Sabes cuál es?.

El gran secreto de la reina Letizia

Siempre estará observada al milímetro. Todo aquello que haga o las prendas y complementos que lleve, serán información. En estos días pasados la hemos visto de viaje tanto por Haití como por la República Dominicana. En algunas ocasiones, luce ciertos modelos ajustados a su silueta y siempre, perfecta.

Así que, algún truquillo tenía que esconder. Desde luego, no es nada malo sino todo lo contrario. A partir de ahora también nosotras podremos hacer lo propio para que resultado sea el que tanto buscamos. Todo este éxito se trata de unas fajas que usa. Pero no son unas cualquiera, sino que también otras celebrities como son Beyoncé, Kim Kardashian y hasta Oprah Winfrey también se han sumado a ser fan de las mismas.

La revolución de las fajas Spanx

Estas fajas han sido creadas por Sara Blakely, pero no viene de ahora sino que todo comenzó a finales de los años 90. Poco a poco su éxito fue tal que hasta ocupó un hueco en la lista Forbes. Para poder disimular esos michelines que hacen que no nos queden del todo bien los vestidos, nada como una faja de este tipo.

Son prendas que no llevan costuras, son transpirables y las hay muy diversas. Algunas solo son camisetas, otras llegan hasta el muslo y hasta las hay que cubren las piernas, según lo que se quiera disimular. Hace tan solo unos 10 años que ya se pueden comprar en España. Los grandes almacenes han sido su punto de partida y es que, una prenda como ésta se puede llevar en numerosas ocasiones. Hasta se dice que también las novias optan por ellas.

Parece que Letizia ya no sale sin estas fajas y como los modelos son más de 200, a saber cuántos tiene la reina en su armario. También los hombres están de enhorabuena gracias a unas camisetas de la misma firma y que pretende disimular todo lo que realmente no necesitamos.