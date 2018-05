Cual es la sentencia firme en el juicio de David Bustamante y el fotógrafo Jordi Martín

Después de varios meses ya se sabe cuál es la sentencia firme en el juicio de David Bustamente y el fotógrafo Jordi Martín. Hace unos días por fin se ha puesto fin al conflicto que se mantenía entre el fotógrafo y el cantante. El pasado viernes se realizó el juicio por las diferentes denuncias que hay entre ambas partes, que al fin llegaron a un acuerdo para así no continuar con el procedimiento penal. El comunicado informa que los hechos se remontan al verano del año 2017 cuando ambos tuvieron un altercado en Roses, Gerona.

Aunque en un principio no parecía que hubiera algún consenso entre ambos, al final ha habido un acuerdo entre ambas partes, que han conseguido solucionar el problema sin llegar a más juicios. Después de todos los problemas de los últimos meses, David Bustamante ha comprendido la situación, decidiendo no continuar con el procedimiento y abandonar los juicios. Una sentencia inesperada que al final ha sido afirmada por sus abogados, que han terminado con los juicios de ambos contrincantes con un comunicado muy explícito, afirmando que por fin había finalizado el juicio.

El comunicado también explica que no ha habido acusación alguna, ya que el ministerio no ha encontrado ningún indicio de delitos en los hechos, por lo que se abstiene de hacer una sentencia firme. Se explica que no hay prueba de que se produjera agresión por alguna de las partes, como quedaba reflejado en la sentencia. El comunicado ha sido firmado por el abogado de Bustamante y Elena Sanz, abogada de Martín, que afirman que ha sido una sentencia de mutuo acuerdo y que todo ha terminado como un malentendido.

Al final el exmarido de Paula Echevarría ha conseguido zanjar el asunto por lo que podrá seguir centrado en el programa Bailando con las estrellas de televisión española. El programa tuvo gran expectación ya que era la primera vez que se le veía en el escenario junto a otras estrellas. El polifacético cantante Bustamante consiguió bailar un tango que conquistó al público del programa de televisión española, con lo que se espera que el polifacético artista pueda seguir su trabajo fuera de los juzgados con sus espectáculos y programas de televisión.

Con el apasionado debut de Bustamante y Yana Olina en el programa Bailando con las estrellas, el polifacético artista ha sorprendido con muchos de sus pasos de bailes, que han demostrado que no solo es un buen cantante. Se espera que siga actuando en el programa, donde ha ganado gran parte de la expectación de las cámaras. Ahora que ha terminado con los juicios y sus problemas legales, puede centrarse más en el programa en el que disfruta junto a otras estrellas del mundo del espectáculo.