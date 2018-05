Acusan a Ivanka Trump de plagiar zapatos Aquazzura

¡La polémica está servida!. Parece que la familia Trump siempre está en el ojo del huracán. Ahora le toca el turno a Ivanka Trump. La hija del presidente ha sido acusada de plagiar a la firma de lujo Aquazzura. Parece que los zapatos más buscados y deseados son el motivo de dicha acusación.

Además de tener algún libro en el mercado, Ivanka Trump es empresaria. Pero parece que no le está yendo del todo bien, hasta el momento. Más que nada porque una de sus empresas ha lanzado unos zapatos más que parecidos a los ‘must’ de la firma Aquazzura. De hecho, la imagen comparativa se ha dejado ver en Instagram.

Ivanka Trump y su plagio de Aquazzura

Las grandes divas de la moda ya decían que cuando imitan o plagian a alguien en concreto, podrían estar orgullos. Más que nada porque sería el dato principal de que eran importantes. Pero lo cierto es que no todos toman con la misma filosofía este detalle. En la cuenta de Instagram de la firma de lujo se encontraba esta imagen. A la derecha sus sandalias más preciadas y a la izquierda las que la empresa de Ivanka Trump habían lanzado.

Si hay algo que caracteriza a unas sandalias como éstas, son sus flecos. No importa el color porque sin duda, es uno de los rasgos principales para poder distinguirlas. Junto a la imagen superior que vemos, también había un texto: “Una de las cosas que más molestan en el mundo de la moda es cuando alguien roba tus diseños bajo copyright y no les importa. Debería saberlo. La imitación no es la forma más sincera de adulación”.

Declaraciones de Ivanka Trump

Tras estas acusaciones de plagio en el calzado, Ivanka Trump no quiso hacer ningún tipo de declaraciones. Pero el revuelo fue tal que finalmente accedió a hablar, aunque no de una forma extensa. Tan solo se limitó a decir que ella no tenía nada que ver. Parece ser que ella no estuvo ligada a la producción ni siquiera al diseño de las sandalias.

Desde su empresa salieron con el nombre de ‘Hettie’. Parece que ella solo aporta una firma final, cuando al proyecto ya se le ha dado la luz verde. De este modo, no se involucra en el proceso de producción ni en la supuesta copia de otras firmas, como parece ser el caso.



Zapatos Aquazzura vs Hettie

Al borde de la polémica, lo cierto es que los zapatos Aquazzura siempre cuentan con los mejores diseños y esas propuestas de lo más originales. Uno de los estilos que han triunfado han sido las que hoy hemos comentado. Algo que famosas como Kendall Jenner no dudan en lucir en alfombras rojas o diversas apariciones públicas.

Hay que decir que estas sandalias Aquazzura con sus flecos y sus cordones tienen un precio de 575 euros. Mientras que las lanzadas por la empresa de Ivanka Trump, rondaban los 135 euros. Una diferencia bastante grande para las similitudes que tiene. Parece que la hija del presidente tiene que dar todavía muchas explicaciones.