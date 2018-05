Cristina Pedroche y David Muñoz siempre son noticia. Allá por dónde pasan, siempre levantan todo tipo de rumores, así que, en este caso no iban a ser menos. Se han dejado ver por Lisboa. No es que los reporteros se hayan dado cuenta a la primera, sino que Instagram lo ha desvelado rápidamente.

Hoy en día, las redes sociales son las mejores espías para descubrir lo que hacen los famosos. Así que, Cristina Pedroche y David Muñoz, como grande asiduos a las mismas que son, no se han mantenido al margen. Unas imágenes hacían saltar las alarmas. ¿A qué habrá ido la pareja a la capital portuguesa?.

Cristina Pedroche y David Muñoz en Lisboa

La pareja se dejaba ver unos días por Lisboa. La presentadora y colaboradora lo dejaba muy claro en las Stories de Instagram. Pero es que además de poder visitar un lugar tan especial como éste, ella no perdía el tiempo y también salía a hacer deporte. Lo que ya tenemos claro es que no estaba sola y también pronto se lo hizo saber a sus seguidores.

Además, dejaba claro que le encantaba salir a correr por una ciudad tan estupenda como Lisboa. “La verdad es que Lisboa me parece muy bonita para salir a correr. Aunque no sabía que tenía estas cuestas. Hoy han caído 17 kilómetros y es la situación perfecta para ahora, irme a trabajar“. Con estas palabras aseguraba David que estaba junto a su querida mujer.

Así que, tras estas declaraciones ya tenemos claro que los dos disfrutaron de unos días, cambiando de ambiente pero manteniendo el mismo ritmo o rutina diaria. El ejercicio y el trabajo son dos de los pilares básicos para ambos. Así que, a partir de aquí los rumores se fueron incrementando, poco a poco.

¿Un nuevo restaurante para David Muñoz?

Los rumores que mencionamos tenían un destino común. Si hubiera sido un viaje de placer, quizás la palabra ‘trabajo’ no hubiera aparecido en las declaraciones de David. Pero sí apareció, sí, por lo que dio muchas cosas a entender. Si bien David abrió no hace mucho tiempo un nuevo restaurante en Londres, quizás esté pensando en ampliar el negocio y optar por Lisboa para ello.

Hay que recordar que David Muñoz inauguró DiverXO en el año 2007. Un restaurante de cocina fusión que recibió tres estrellas Michelín. Gracias al éxito obtenido, no dudó en abrir una nueva sucursal pero en Londres. El nombre en esta ocasión fue el de StreetXoLondon, el cual no tuvo críticas muy favorables tras su inauguración. Quizás el nuevo proyecto se dé pronto a conocer ¿o no?.