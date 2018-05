Conoce todos los cambios de look de Penélope Cruz en Cannes

Penélope Cruz es una de las protagonistas del festival de Cannes, que ha sorprendido tanto con estilos más sencillos como vestidos de galas. El certamen ha comenzado con varios looks diferentes de mano de la actriz, que ha llegado a lucir varios diseños en un solo día. Con la película Todos lo saben, la actriz ha pasado por la pasarela del festival mostrando varios estilos, sobre todo en negro y con pronunciados escotes. Penélope es una de las actrices más importantes del festival, que presenta su nueva película.

Durante la rueda de prensa de presentación la actriz llevaba un vestido blanco estilo LBD muy ceñido y con tableado, además de una sobrefalda de encaje y tul de la marca Channel. Aunque no es la primera vez que la actriz decide un look francés para el festival, ya que a principios de la gala de presentación se la podía ver con otro vestido de Channel con un diseño con corte imperio. Penélope es una de las favoritas de las cámaras, que la han visto con varios vestidos a lo largo del festival.

A pocas horas del comienzo de la gala se la podía ver con un estilo muy diferente, también de la marca Channel. Una creación en color negro con finos y estratégicos volantes muy vintage. Una gran sorpresa para los medios que no esperaban más cambios de looks por parte de la actriz. En una gala de presentación muy emocionante, podíamos ver los mejores modelos de la actriz a lo largo de los últimos días. Una actriz moderna que adora modelos con encajes y marcas florales ha presentado unos estilos diferentes a lo largo del festival que ha sorprendido en las redes sociales. La actriz casi consigue el récord mundial en cambios de look en un mismo día.

Otro de los modelos que ha llevado la actriz es el estilo blazer, con una americana azul estilo naval con botones dorados y un corte en swap en los pantalones, esta vez llevaba un estilo mucho más urbano. Penélope no duda en cambiar su vestuario en cada ocasión, que disfruta cambiando de look en una de las galas más importantes en el cine europeo. Una de las citas más importantes del cine donde podemos ver todos los cambios de estilo de Penélope Cruz.

Channel y Ralph Lauren son los diseñadores preferidos de la actriz, que ha sorprendido con muchos de sus modelos de temporada en Cannes. Desde modelos de gala con gran escote hasta americana, Penélope se atreve con todo tipo de estilos en el festival de Cannes. La actriz eligió varios modelos de La alta costura primavera verano de 2018 que se hicieron muy populares en el festival, donde pudimos disfrutar de una gala con una alfombra roja reluciente de estrellas.