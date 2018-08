Con el éxito de las redes sociales, las marcas han estudiado la mejor manera de poder llegar a todos los consumidores. Nada mejor que sea a través de los rostros más conocidos tanto del panorama nacional como internacional. De ahí que un famoso cobre, y mucho, por una mención en Instagram.

Se trata de una publicación, con imagen y texto incluido donde se deja ver el producto en sí. Desde luego que como trabajo, tampoco es que lo sea, pero viendo el resultado de lo que generan los famosos, a todos nos apetecería serlo. Todo ello depende de varios factores que ahora mismo vas a descubrir.

Cuánto cobra un famoso por una mención en Instagram

No todos los famosos cobran por igual, porque va en función del número de seguidores que tengan. Por ejemplo, los que tengan entre 3 y 7 millones de seguidores pueden llegar a cobrar cerca de 75.000 dólares. Lo que equivale a unos 64.500 euros, aproximadamente. Una cifra que ya se nos escapa y bastante de las manos. Como decimos, tan solo por hacer publicidad de un producto en concreto. Cierto es que que en la plataforma Twitter, las cantidades se van reduciendo, es decir, no cuentan solo el número de seguidores.

Mientras que los que tienen medio millón de seguidores, cobrarán un poco menos. Se dice que la cifra está rondando los 1000 dólares, es decir unos 860 euros, aproximadamente. Aunque es cierto que será gente menos famosa, pero que aún así se pilla un pellizco que ya muchos quisiéramos tener cada fin de mes. ¿No te parece?.

Tipos de publicidad entre famosos

Se barajan muchos nombres y como bien decimos, no todos ellos cobran por igual. Pero uno de los casos más sonados es el del jugador Cristiano Ronaldo. Marcas como Nike están encantadas de que Cristiano haga publicidad en su Instagram donde tiene más de 130 millones de seguidores. Una cifra realmente asombrosa que como no, genera beneficios no solo para el deportista sino para las grandes firmas.

Se dice que más de 170 millones por año le otorga a esas firmas que apuestan por él. Aunque sin duda, por otro lado también tenemos el caso de Kim Kardashian. La celebrity también es habitual que suba instantáneas con ciertos productos publicitarios. Lo cierto es que aquí son muchas las marcas que quieren estar en las redes sociales de la famosísima celebrity. Cierto es que no todo parece tan especial. Porque ha hubo alguna que otra denuncia por publicidad encubierta. Aunque sea como fuere, todavía seguiremos viendo cómo en esos perfiles que sigues, los productos serán los mejores aliados de los mismos.