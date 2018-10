Blanca Suárez confiesa su secreto más oculto sobre su cuidado personal

Las celebrities no siempre son las primeras en mencionar cuáles son los secretos de belleza que siguen. Es cierto que algunas de ellas pasan por quirófano y otras, simplemente consiguen estar más que estupendas cada día con una rutina de ejercicios, dieta saludable y cremas varias. Pero hoy, Blanca Suárez hace una excepción.

Sin duda, a ella no le hace falta todavía ningún tipo de retoque porque acaba de cumplir 30 años. Blanca Suárez está en su mejor momento, tanto profesional como personal y así nos lo hace saber. Hoy desvelamos su secreto más oculto sobre el cuidado personal que tienes que conocer.

Los secretos de la piel de Blanca Suárez

Está claro que las celebrities tienen que pasar muchas horas sin dormir, muchos viajes y cada día una buena rutina de maquillaje. Así que, su piel es normal que se vaya resintiendo. De ahí a que suela ponerse en manos expertas que le van aconsejando. Así que, suele acudir a algún centro de belleza, siempre que tiene un rato. Porque además, así es la mejor manera de poder relajarse de todas las grabaciones. Como bien decimos, aunque es muy joven, siempre es necesario que la piel esté a punto para que no le pase factura años más tarde.

Cuáles son los tratamientos de Blanca Suárez

Uno de los tratamientos más comunes que suele hacerse Blanca Suárez es el que consiste en una mascarilla de carbón activo. Algo que ha compartido con todo sus seguidores en Instagram. Donde se veía cómo una mascarilla de color negro era la que ocupaba su rostro. Es una idea crucial ya que cerrará los poros, además de tensar la piel y unificar todo el color del rostro. Por lo que vemos, es uno de los mejores recursos que puede tener.

Además, parece que a la hora de tener una limpieza perfecta del rostro, Blanca Suárez tiene otro secreto. En este caso, se dice que recurre a todos esos tratamientos de tipo osmóticos. Una manera de poder limpiar la piel pero sin tener que abrir los poros. El resultado es impresionante y como bien decimos, dejará una piel totalmente lisa, aterciopelada y limpia en profundidad.

Claro que además, una actriz como ella, siempre tenía que tener un as bajo la manga. Por eso, lo tiene y no tiene problema en comentarlo a los cuatro vientos. Desde que era muy joven que está echando un tónico de rosas cada día. Según parece, es uno que le compra su madre. En cuestiones de dieta, se cuida pero dice que no es nada estricta. Solo intenta cuidarse sin cometer demasiado excesos.