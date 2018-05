Blanca Suárez comparte gustos con Blake Lively

Si pensamos en lo que tienen en común Blanca Suárez y Blake Lively, quizás encontramos algunas cosas. Por un lado, que ambas son actrices y muy reconocidas. Por otro lado que sus parejas también están dentro del mundo del cine. Ya parece que las similitudes comienzan a aflorar.

Pero hoy nos hemos percatado de otros detalles que han salido a la luz. Parece que también en gustos, Blanca Suárez y Blake Lively coinciden. Ambas se han dejado ver con un complemento ‘fetiche’ para muchos. El culpable es Christian Louboutin y ahora sabrás el porqué.

Qué tienen Blanca Suárez y Blake Lively en común

Como hemos dicho, las dos actrices cuentan con muchas cosas en común. Además del gran éxito de ambas, parece que los gustos también son similares. Por lo menos, en cuanto a zapatos se refiere. A Blanca Suárez la hemos visto como embajadora de Samsung. Es en ella donde hace unos días apareció para presentar una nueva iniciativa que lleva por nombre, #somosSMARTgirl. Una nueva idea para dar más voz a todas las chicas y mujeres.

Allí nos sorprendió con su look. Algo que nunca deja indiferente. Además de sus cambios continuos en cuanto a color de cabello, en este caso Blanca optó el color castaño. Un color que combinó con una camiseta de manga corta en color negro y con delicadas transparencias. Junto a ella, una falda con lentejuelas que venía firmada por Michael Kors. Claro que todos nos centramos en sus zapatos. ¡No podía ser menos!.

Además de encantarnos, nos sonaban y mucho. Pero no, no entraban dentro de nuestras colecciones de calzado, sino que los habíamos visto en otra famosa. Aquí entra en juego, Blake Lively. Lively también ha optado por las mismas sandalias en una de sus últimas apariciones públicas. Claro que ella las combinó con un vestido de corte asimétrico y con estampado de cuadros en blanco, negro y gris.

Las sandalias en cuestión son de fino tacón y en color negro. Además, cuentan con unas tiras que se van sujetando a la zona del tobillo y de la pierna. Se terminan con unas bolas en el mismo color y desde luego, resultan de lo más elegantes a la par que juveniles. Perfectas para los eventos con más glamour y como no, para ser llevadas con diferentes looks. Pero eso sí, cada una de las actrices opta por un estilo muy personal que no pretende copiar a nada ni a nadie, sino sacar su buen gusto a relucir. De ahí que Blanca haya optado por este mismo complemento.