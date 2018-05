You & Me, el nuevo perfume de Dulceida

Dulceida ha decidido repetir la experiencia y crear un nuevo perfume. Parece que la catalana no se ha conformado con sacar una sola fragancia al mercado. Ella quiere tener dos, y las que vengan. Además, Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha afirmado que esto la acerca mucho más a sus seguidores y que eso es, precisamente, lo que desea.

La nueva fragancia se llama Mucho Amor You & Me, que es el lema de la youtuber e influencers. En esta ocasión ha decidido mezclar olores mucho más frescos que en el anterior perfume y es que, como bien aclaró, sabe que el anterior tenía un olor bastante fuerte que no gustaba a todos. Es por eso mismo por lo que su nueva fragancia lleva notas frescas de mandarina, flor de melocotón o bergamota, perfecta para la época de verano.

“You & Me es perfecto para usar a diario y, como es muy fresco, ahora que se acerca el calor tiene un olor perfecto”, asegura la influencer. Al ser más fresca es ideal para el verano. En las notas de salida encontramos el olor a mandarina, bergamota y frutos exóticos. En las notas de corazón podemos oler flores secas, flor de melocotón y frambuesa. En las notas de fondo se presentan notas de almizcle, cedro e iris. Una fragancia perfecta.

Dulceida, además, ha querido explicar todo el proceso de creación y asegurar que ella ha estado implicada y que ha sido la que ha escogido todas las notas de la fragancia. Además, ha declarado que quería expresar el sentimiento del amor y que por eso, además, el spot publicitario lo ha rodado junto a su mujer.

“You & Me habla del amor, de mi amor, y hasta la fecha, nadie me ha dicho que no le guste cómo huele. Diría que es un olor floral y dulce, más fresco que el anterior”, ha declarado la joven catalana. Parece que está muy enamorada de su nuevo perfume, y no nos extraña ya que, actualmente, es un auténtico éxito de ventas. Todo lo que saca al mercado la influencer catalana termina agotándose. ¿Pasará lo mismo con su perfume?

¿Has probado alguno de los perfumes de Dulceida? ¿Qué te parecen? Es cierto que el primero de ellos es un poco fuerte y difícil de llevar, al menos si no eres una persona de olores tan potentes, pero este nuevo perfume es ideal.