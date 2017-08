Uno a uno los escándalos de Sandra Barneda

La periodista y presentadora Sandra Barneda es uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Parece que este último año se ha encargado de llevar espacios tan conocidos como son “Gran Hermano Vip: El Debate”, o el mismo estilo pero del programa “Supervivientes”. Claro que además de esta buena racha, hay que sumarle otra no tan buena.

Sin duda, todos los que están al frente de ciertos programas de televisión, ven como su vida también pasa por ellos. Aunque Sandra Barneda es bastante reservada en este tema. Aún así, la presentadora no puede ocultar su malestar en algunas ocasiones y frente a las cámaras. Descubre todos los escándalos que hemos presenciado.

Sandra Barneda y José Luis Moreno

José Luis Moreno acudió en dos ocasiones al programa en el que trabajaba Sandra Barneda. “Hable con ellas”, contaba con entrevistas y variedades. En la primera ocasión el productor se enfadó con Yolanda Ramos ya que ésta aseguró que le debía dinero. La segunda vez, Jose Luis quiso volver para ver si podían hacer las paces y salió de nuevo por la puerta de atrás y con un enfado monumental con Sandra. Según parece, la periodista llegó a asegura que había amenazas. Sacaron un audio, pero en él no se escuchaban sino preguntas del tipo: “¿Tú que has hecho?, ¿Cuál es tu carrera?”.

Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda

Más tarde, se dijo que ambos presentadores no se soportaban. Al presentador le sorprendió el verse en la portada de una revista ante tal argumento. Pero prefirió tomarlo por el lado del humor, como en ocasiones es habitual en él. Sandra por su parte, subió a Instagram la imagen de ambos con un largo texto. A final del cual decía: “…A Jorge Javier lo respeto y aprecio como compañero y profesional”. Sin duda, dejaba entrever en sus palabras que alguna idea contraria sí tienen. Pero al comenzar de nuevo Supervivientes, dejaron aparcado todo lo que tenía, si es que lo había, y se dejaron ver de lo más acaramelados.

Bronca con Nagore Robles

¡Quien no haya discutido con su pareja, que levante la mano!. No os puedo ver, pero sin duda, sé que no habrá muchas manos levantadas. Pues algo similar les ocurre a esta pareja formada por Sandra Barneda y Nagore Robles. A pesar de que se profesan mucho amor a través de las redes sociales y en persona, cuando coinciden en su trabajo. Nadie está libre de esos pequeños enfados. Aunque en este caso, al ser las dos personajes públicos destacan más. Sobre todo, cuando dicho enfado o bronca también sucede en lugares poco íntimos.