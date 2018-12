Consigue uñas perfectas y duraderas con este truco casero

Conseguir uñas perfectas y duraderas no siempre es tan sencillo como pensamos. Por eso, lo mejor es tener siempre a mano algunos trucos caseros como los que hoy os vamos a comentar. Porque la belleza también comienza con unas manos muy bonitas a par que cuidadas.

Son muchas las personas que tienen uñas muy débiles y quebradizas, que se rompen fácilmente sin mucho esfuerzo. Algo que puede ser todo un fastidio para quien lo sufre. Así que, necesitamos fortalecerlas para que se vean más sanas que nunca. ¿Quieres saber cómo conseguirlas?.

Uñas perfectas y nutridas con aceite de oliva

Es uno de esos ingredientes que no pueden faltar en ninguna de las rutinas de belleza que tenemos. Por eso, también para las uñas irá perfecto. El aceite de oliva es algo básico porque cuenta con numerosas propiedades tanto para nuestra, piel como para el cabello o las uñas como es el caso. ¿Cómo aplicarlo?. Pues bien, debemos calentar un poco de este aceite, pero solo hasta que esté tibio, sin pasarnos con la temperatura. Luego, tenemos que sumergir en él los dedos durante unos 8 0 10 minutos, hasta que se enfríe. Si eres un poco constante y lo haces cada día, muy pronto tendrás los resultados que estabas esperando.

Aplica sobre tus uñas un poco de hidratación

Si mantener la piel o el cabello hidratado nos lleva a tener un resultado más saludable, entonces no podemos dejar de lado a las uñas. Por ello, si quieres conseguir unas uñas perfectas y duraderas también tienes que hidratarlas. Quizás te suene un poco raro, pero es de lo más necesario. ¿Cómo debo hacerlo?, pues muy sencillo ya que cada noche, aplicaremos un poco de crema hidratante por todas las manos, incluyendo también los dedos y como no, las uñas.

Fortalece las uñas con ajo

Quizás no sea uno de esos remedios que te encanten, pero realmente funciona. Es cierto que muchas personas odian el olor que los ajos dejan en las manos y no es para menos. Pero sabiendo que nos ayudarán, quizás ya cambia nuestro concepto sobre él. Para fortalecer las uñas, debemos pasar un ajo por todas ellas. Que no sea algo demasiado rápido, sino que debes esperar unos segundos por cada uña para que haga el efecto indicado. También puedes echar ajo en polvo, esperar unos minutos y retirar con agua. Debes lavarte bien las manos en ambos casos para poder eliminar el olor. Una vez que las hayas lavado, puedes aplicar un poco de crema hidrante y todo solucionado.