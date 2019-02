Truco para que tu perfume te dure hasta un 50% más

Todos sabemos los altos precios que tiene un perfume. Por eso, si queremos que esos pequeños botes nos duren todavía más tiempo y podamos ahorrarnos un buen pellizco, te vamos a presentar una serie de trucos que debes poner siempre en práctica, porque resultan.

Simplemente con saber cómo usarlo de manera correcta, ya podremos hacer que nuestro perfume se quede más tiempo con nosotras. No hablamos solo de su olor sino también de la cantidad. Porque es realmente importante, sobre todo cuando nos encanta y no podemos comprarnos el mismo muy seguido.

Úsalo de manera correcta

Algunas lo echamos sobre la ropa, otra en la zona de las muñecas y nos ponemos a frotar. Mientras que también hay personas que suelen echarlo al aire y dejan que esa nube de olor les caiga encima. Pues no, estamos desperdiciando bastante producto con estos gestos. Lo mejor de todo es aplicarlo sobre la piel directamente, pero nada de frotar. Es cierto que las partes del cuerpo donde más destacará un buen perfume es en las muñecas y también en la zona del cuello.

Poca cantidad de perfume

Porque una poca cantidad ya puede ser mucho más de lo que pensamos. Esto es porque con un par de gota tendremos más que suficiente. Lo que suele ocurrirnos es que en ocasiones lo aplicamos pero vemos que no huele demasiado. Por lo menos, es la sensación que nos da. Esto es porque hay que darle un margen para que el producto se asienta. Así que, no debemos ser impacientes. Se dice que pueden variar casi media hora hasta que vayamos notando cómo el olor dejan perfumada nuestra piel. Por eso es muy importante que no te pases con la cantidad. Ya que además de estar gastando producto a lo tonto, también estaremos arruinando su olor al llevar demasiado.

Guárdalos en un sitio fresco

También hay que pensar dónde guardaremos nuestros perfumes. Porque los mejores lugares para ello son los sitios frescos. Pues la humedad o el calor y la luz directa, pueden provocar que se vaya evaporando y tampoco es lo que queremos. ¡Si los cuidamos, nos van a durar mucho más!.

Una piel bien hidratada

Aunque te parezca que no tiene nada qué ver, será todo lo contrario. Porque estamos hablando de cómo podemos ahorrar en perfume y que nos dure más tiempo nuestra botella. Pues bien, si echamos poca cantidad como hemos mencionado, pero tenemos la piel bien hidatada se notará mucho más. Es decir, retendrá el olor durante más tiempo. Algo perfecto para seguir con esas mínimas cantidades a la hora de aplicarlo. ¿No te parece una buena idea?.