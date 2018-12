Los ojos con purpurina es uno de los grandes estilos para nuestro maquillaje. Es cierto que el glitter siempre es un tanto engorroso de usar, pero nos centramos en los resultados que nos aporta y lo cierto, es que nos encantan. De hecho para las fiestas y la noche, siempre es básico.

Para conseguir ojos con purpurina perfectos, nosotros tenemos los mejores trucos y consejos. Solo así, conseguirás una mirada más que brillante. Como bien sabes, es un estilo que está de plena actualidad y que ahora podrás lucir tú también de cara a las fiestas navideñas o esas cenas de empresa donde quieres impresionar.

Maquillaje de ojos con purpurina

En primer lugar es necesario que la purpurina la podremos encontrar de diversos acabados. Pero si va a tocar una de las zonas más sensibles del rostro, debemos asegurarnos de que trata de purpurina destinada a la cosmética. Porque para el tema de las manualidades, la composición varía ligeramente. Por eso, para evitar cualquier tipo de alergias, nos vamos a asegurar de que damos los pasos correctos antes de maquillarnos. Una vez seleccionado el producto idóneo, solo queda elegir el color. Lo más sencillo de todo es que apliquemos este acabado en la parte del párpado móvil. De manera que así, se intensifique nuestra mirada.

Cómo aplicar las sombras con glitter

Aunque parece un paso muy sencillo no siempre lo es tanto. Porque debemos estar preparadas a que alguna purpurina caiga por nuestras mejillas. No siempre será algo abundante pero sabemos que se expande de una manera bastante asombrosa. Así que, lo mejor para intentar que se quede fija y bien pegada es aplicar un poco de vaselina, o simplemente un poco de gloss. Porque así, hará efecto de pegamento y la purpurina se fijará más rápidamente. Lo haremos con pequeños toques sobre la zona que queramos cubrir y listo.



Retirar las sombras con purpurina

Tanto si se nos ha caído un poco más de producto como si queremos retirar la sombra en sí, vamos a necesitar un poco de aceite. Sí, porque será él quien adhiera mucho mejor el producto. Ya que con agua y jabón simplemente, no siempre funciona. De manera que el aceite captará todo el glitter posible y verás que no será tan complicado como pudiera parecer. Así que, esta temporada apuesta por los ojos con purpurina, porque ya se ha perfilado como una de las tendencias más top. No solo lo decimos nosotros, sino que ya se deja ver en las redes sociales como uno de los grandes básicos. ¿Tienes ya preparada tu purpurina?.