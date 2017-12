Si te duele esta parte del cuerpo acude al medico ya!

Muchos son los motivos por los que solemos acudir al médico, unos justificados y otros (la gran mayoría no suelen estarlo). Independientemente de la valoración individual que hagamos de una dolencia para decidir si debemos acudir al médico o no, hay síntomas claros e inequívocos ante los que debemos actuar aceleradamente para evitar males mayores, pues, en estos casos graves, el tiempo juega en nuestra contra y no podemos perder ni un minuto si queremos salvar una vida.

Os vamos a desvelar algunos de los motivos por los que debéis acudir al médico inmediatamente. De esta forma, no dejaremos paso a interpretaciones erróneas por parte nuestra o de la nuestros familiares y allegados. Hay casos muy conocidos en los que se ha actuado con premura y esto ha sido lo que les ha salvado del desastre final. Vamos a describiros cuáles son algunos de esos síntomas cruciales a tener en cuenta para ir pidiendo cita al médico cuanto antes.

Dolor en el pecho



Sentir un dolor agudo en el pecho que se siente como una presión que se extiende hacia el brazo, espalda o mandíbula, así como sudor frío o sensación de mareo, pueden ser indicios de estar sufriendo un infarto, especialmente si se da en hombres mayores de 50 años. No te lo pienses y acude a urgencias cuanto antes.

Síncope

El llamado síncope o pérdida del conocimiento puede ser algo natural en determinadas situaciones donde hace mucho calor o se trata e una situación muy estresante. Sin embargo, si transcurrido un minuto la persona no vuelve en sí misma, tiene una edad mediana o avanzada y/o una enfermedad de base tipo respiratoria o cardíaca, es necesario acudir a urgencias, para descartar que no se deba a un problema de mayor envergadura.

Sangrados

La sangre siempre es muy escandalosa y solemos asustarnos en gran medida ante ella. Pero no todos los síntomas en donde hay sangre son graves. Os detallamos algunos síntomas que sí reflejan un problema mayor, son: esputos con sangre, vómitos con sangre, sangrados rectales o sangre abundante en algunas de las heridas que ya tengamos. Por estos motivos no debe uno demorarse a la hora de acudir al médico de urgencias.

Debilidad y confusión

Debilidad o entumecimiento, confusión, dolor de cabeza repentino, dificultad para ver, andar entender o hablar, todos ellos son síntomas inequívocos de un ictus o accidente cerebrovascular, por lo que acudir al médico durante las primeras horas de presentar estos síntomas, es crucial.

Esperamos y deseamos que haya quedado todo lo suficientemente claro como para aportaros una información fidedigna, significativa y de utilidad. En definitiva, se hace necesario revisar estos síntomas para evitar males mayores, pues en todos estos casos está, más que justificado acudir al médico de forma urgente.