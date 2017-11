Como bien sabemos, los amigos van y vienen. Tan solo se quedarán con nosotros los mejores, los que realmente necesitan de nuestra compañía y los que la valoran. Aunque en algunos casos intentamos hacer que algunos se sigan quedando con nosotros más tiempo, es siempre un error. No podemos obligar a nadie a permanecer a nuestro lado. Hoy hablamos de la importancia de los amigos y de que tu pareja tenga amigos gays.

Porque cuando se tiene pareja, los amigos nunca se deben dejar de lado. Recordamos que hablamos de amigos pero casi son letras mayúsculas. Entre todos ellos tendremos personalidades muy diversas que siempre aportan sus variados puntos de vista. ¿Pero sabías que es importante que tu pareja tenga amigos gays?.

Por qué es tan importante que tu pareja tenga amigos gays

No queremos, ni debemos hacer diferenciaciones entre ningún tipo de amigo. Todos ellos nos van aportar nuevos puntos de vista y muy válidos. Pero es importante que tu pareja tenga amigos gays porque desde luego, le darán consejos que quizás otros no puedan o no se vean tan reflejados en ellos. Hay ciertos estudios que indican que las mujeres son más dadas a tener amigos gays.

El estudio nos indica que las mujeres confían más en sus amigos gays a la hora de pedir consejo. Sobre todo, un consejo de tipo amoroso. Pero no solo para que estén ahí con sus consejos, sino que son personas en las que sí uno puede confiar. Es más, muchas mujeres decían que no habían encontrado amistades tan fieles, ni en sus propias amigas de toda la vida. Aunque parezca algo bastante contradictorio, así lo es.

Tener amigos, y de los buenos, mejorará la calidad de vida. Algo que no lo decimos nosotros sino que son los estudios que aportan nuevos datos. Personas en la que confiar no abundan por eso hay que cuidarlas.

Cuando una persona valora la amistad, no se fija en quien está a su lado. Si es chico o chica es lo menos ya que lo verdaderamente importante es la persona. Pero al hablar de estadísticas y estudios varios, entonces ahí sí entran las aclaraciones. Las mujeres necesitan confiar en una persona que esté siempre ahí de manera incondicional. Parece que tu pareja tenga amigos gays es algo beneficioso para todos.

Parece que es un estudio que ha comenzado pero que todavía no tiene su fin. Aún hay mucho más de qué hablar, pero mientras tanto nos vamos a quedar con la idea fundamental. Diferentes puntos de vista, así como nuevos consejos y siempre basados en una persona fiel y que no nos abandonará a la primera de cambio. Todo ello son puntos positivos para decir que los amigos son todo un tesoro.