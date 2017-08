Tenemos el secreto de la postura correcta para tus fotos en Instagram. Porque si bien hay personas que son muy fotogénicas, otras no lo somos tanto. Aún así, todas y cada una de esas personas que suben imágenes a las redes sociales, pueden tener varios secretillos. Claro que a partir de ahora, ya serán secretos a voces.

Vas a descubrir el secreto de la postura correcta para tus fotos. ¡Así de sencillo!. Gracias a una instructora de fitness que ha compartido varias imágenes de ello. Si bien es cierto que muchas mujeres cuentan con transformaciones a través de una dieta sana y mucho ejercicio, otras añaden el secreto que estás a punto de conocer.

El secreto de la postura correcta para tus fotos

Anna Victoria es una instructora de fitness. En su Instagram siempre motiva a todas las mujeres que deciden ponerse en forma y cambiar los hábitos de vida. Pero claro, todo ello, lleva tras de sí un duro trabajo. La dieta y los ejercicios son vitales para poder conseguir un cuerpo 10. Aunque ella también considera que todos los cuerpos lo son, a su manera.

No hay un cuerpo tan perfecto desde todos los ángulos. A pesar de que nos muestra sus curvas, también es la primera que destapa el secreto de la postura correcta para tus fotos. Porque además de todo lo anterior, bien es cierto que el enfoque de la imagen también puede destacar nuestras mejores cualidades.

Foto sentada

Si te has decantado por sentarte para realizar una imagen, desde luego, tienes que echar el cuerpo hacia atrás y evitar que la barriguita salga a la luz. Pero no por ello significa que no la tengamos ahí asomando. Son muchos los cuerpos que cuentan con unas medidas más que perfectas, pero que en esta posición se dejan ver algunos pliegues en la zona. ¡Si es que somos humanos!.

Foto lateral

Si quieres resaltar tus glúteos, nada como hacerse una foto lateral. Pero ojo, tampoco es necesario contar con unos glúteos muy marcados. Si los tienes, pues estupendo pero sino, siempre puedes hacer una nueva pose. De este modo, todos pensarán que los resultados se están dando antes de tiempo. Para ello, evita poner las dos piernas juntas. Adelanta una, como si fueras a dar un paso. Gira ligeramente la cadera y saca la foto de forma lateral. Eres tú, sí, pero desde una perspectiva más favorecedora.

Ropa adecuada

La ropa que elegimos a la hora de realizar cada imagen, también lleva un gran secreto. En este caso, elige los leggings que cuentan con un talle alto. Suelen estar reforzados en la zona del abdomen y lo que hace es que se note menos. Eso sí, intenta encogerlo un poco, mientras realizas la imagen y listo.

La luz de la imagen

La luz también le dará nueva vida a las imágenes. Sino, para muestra un botón. No decimos que esta persona no tenga un cuerpo bonito, pero es que con otra perspectiva de luz, vemos cómo hasta cuenta con un abdomen bastante más marcado. De este modo, comprobamos que no es oro todo lo que reluce. Aunque no dudamos de que tras de todas ellas también hay un trabajo intenso, pero no siempre tan perfectísimo como creemos en ocasiones.